Skromno pripomni, da je tudi odlična dijakinja

Eva Alina Hočevar je pri nas ena najbolj perspektivnih tekmovalk, ki bi v prihodnje lahko krojila sam vrh kajaka in kanuja na divjih vodah. To je dokazala na zadnji tekmi svetovnega pokala v Bratislavi, kjer se je uvrstila v finale. Poleg tega, da je odlična tekmovalka, je tudi odlična dijakinja.

Eva Alina Hočevar bo imela letos na svetovnem pokalu v Tacnu še največ dela. Kot edina v slovenski reprezentanci bo nastopila v dveh disciplinah. V kanuju in tudi v kajaku, potem ko se je v Bratislavi nesrečno poškodovala Urša Kragelj. Hočevarjeva bo poskušala priložnost čim bolje izkoristiti.

Eva Alina Hočevar se je na zadnjem svetovnem pokalu prebila v finale. Foto: Grega Valančič/Sportida

Naša sogovornica je že v mladinski konkurenci kazala velik potencial. Samo lani je z največjih tekmovanj domov prinesla kar sedem medalj. Letos je na svetovnem pokalu v Bratislavi poskrbela za velik preskok, ko se je uvrstila v finale in bila po polfinalni vožnji celo tretja.

"Ko sem se pripravljala na polfinalni nastop, sem si želela narediti čim boljšo vožnjo. Vse skupaj se mi je sestavilo in uspelo se mi je zbrati, čeprav sem na štartu čakala dolgo časa. Vesela sem, da me to ni zmedlo. Čeprav sem morala čakati 15 minut, sem se vseeno zbrala in odpeljala dobro vožnjo. Na podlagi tega se zdaj počutim bolj samozavestno," nam je v pogovoru dejala naša sogovornica, ki jo že od začetka kariere trenira njen oče in nekdanji vrhunski tekmovalec Simon Hočevar.

Ali je dobro ali je slabo?

V njeno kariero je vključena tudi njena mama, ki se ne vpleta v strokovno delo, ampak ji da spodbudno besedo, ko jo najbolj potrebuje. Velikokrat se ji pri treningih pridruži njen mlajši brat, s katerim se, kot sama pravi, na vodi velikokrat zabavata in so s tem treningi bolj zabavni.

Hvaležna učiteljem in sošolcem V Tacnu bo nastopila tudi v kajaku. Foto: Nina Jelenc

Poleg tega, da je Eva Alina odlična športnica, je tudi zelo uspešna v šoli. Sedemnajstletna Hočevarjeva je namreč odličnjakinja gimnazije Bežigrad. Ob tem poudari, da ji gredo tudi učitelji na roko, ne pozabi omeniti tudi svojih sošolcev.

"Z učitelji se da vse zmeniti. Določene stvari sem naredila že prej. To je zelo lepo od njih in zadovoljna sem, da sem izbrala to šolo. Všeč mi je, da imam sošolce, na katere se lahko zanesem in mi posodijo zvezke. V razredu se dobro počutim in tudi zaradi njih se lahko popoldne posvetim veslanju in mi ni treba razmišljati o šoli. Na ta način so treningi bolje izkoriščeni," nam je še zaupala mlada kajakašica in kanuistka na divjih vodah.