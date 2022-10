Skozi kvalifikacije Morioke le Mia Krampl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Morioka na Japonskem do sobote gosti prvo tekmovanje v svetovnem pokalu v novi olimpijski disciplini balvani-težavnost. Od treh Slovencev na startu se je skozi kvalifikacije prebila le Mia Krampl in si zagotovila mesto v petkovem polfinalu. Na zadnji tekmi svetovnega pokala v letu 2022 sta izpadla Vita Lukan in Anže Peharc, oba na 22. mestu.