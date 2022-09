Sanjski zaključek v Džakarti: Janja in Luka skupaj na vrhu

"Zaključek sezone v težavnosti je bil točno takšen, kot sem si ga želela. S smermi na tekmah v Džakarti nisem bila zadovoljna, ker so bile prelahke, a sem vesela, da sem ponovno stala na stopničkah. To je res popoln zaključek sezone," je iz Indonezije sporočila Janja Garnbret, ki so jo ljubitelji plezanja v Džakarti na vsakem koraku cukali za rokav za skupno fotografijo ali avtogram.

Garnbretova je bila edina, ki je v finalnem večeru splezala do vrha smeri, in to edina v obeh konkurencah, saj je bil zadnji del smeri enak za dekleta in fante.

Janja Garnbret, magnet za navijače:

Foto: zajem zaslona

Drugo mesto kot motivacija, ne kot poraz

"Po dveh drugih mestih (V Kopru in Edinburgu je zmagala Japonka Ai Mori, ki je tokrat ni bilo v konkurenci, op. a) si vsekakor še bolj želiš zmagati. Dobiš dodaten zagon. Zdi se mi, da potrebuješ tudi kakšno drugo mesto, kakšen 'poraz', da se potem še bolj veseliš novih zmag in dobiš spet tisto motivacijo. Ta druga mesta niso bila prav nič napačna, zdi se mi, da se je moralo to zgoditi, in zato je bila zmaga še toliko slajša," se je smejalo 23-letni tekmovalki iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu, ki je sinoči v svojo statistično zbirko dodala 23. zmago svetovnega pokala v težavnosti in 36. v karieri, sezono pa že petič končala kot zmagovalka skupnega seštevka v težavnostnem plezanju.

To je bila tudi njena zadnja letošnja tekma. Varovanka Romana Krajnika si bo zdaj vzela nekaj premora, priprave na novo sezono pa bo začela v začetku novembra.

Garnbretova je v finalu edina dosegla vrh smeri. Zadnji del smeri je bil enak za moške in ženske. Foto: Lena Drapella/IFSC

Foto: Lena Drapella/IFSC

Češnja na vrhu sezone za Potočarja

Sezono s tekmo v Džakarti, kjer je osvojil 7. mesto, končuje tudi Luka Potočar. Za 20-letnim Jeseničanom je izjemna sezona. Poleg tega, da je v Münchnu postal evropski podprvak v težavnosti in dobil zaposlitev v Slovenski vojski, kar v teh časih pomeni ogromno, je dosegel tudi svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, in to prav na tekmi, ki po čustveni plati šteje največ, tekmo pred tisoči domačih navijačev v Kopru, in prvič zmagal v skupnem seštevku v težavnosti.

Luka Potočar v finalni smeri. Višina 25+ je zadostovala za zanj skromno 7. mesto. Foto: Lena Drapella/IFSC

"Ta skupna zmaga je res nekaj posebnega. Pokazalo se je, da sem bil konstanten v vsej sezoni. Zagotovo gre za češnjo na vrhu torte letošnje sezone," je dejal Potočar.

"Finale ni bil tako zelo težak, zaradi napake sem padel, res mi je žal tega finala, lahko bi pokazal več, na koncu pa je bila zmaga v skupnem seštevku toliko več vredna," je bil s končnim izkupičkom zadovoljen Potočar.

Potočar je prav na zadnji tekmi prehitel Japonca Taiseia Hommo, ki je z 12. mestom ostal brez finala in zapravil mesto vodilnega, ter si zagotovil zmago v skupnem seštevku. Foto: Lena Drapella/IFSC

Kramplova odlično izkoristila nepričakovano vstopnico

V finalu je odlično plezala tudi Mia Krampl, ki je mesto med osmerico finalistk dobila šele po pritožbi slovenske reprezentance. Finalno vstopnico je odlično unovčila. Priplezala je do višine 35+, višje sta v nadaljevanju finala zmogli le dve, Korejka Čaehjun Seo, vodilna po polfinalu, ki je na koncu z doseženo višino 40 osvojila drugo mesto, in zmagovalka Garnbretova.

Dve Slovenki na zmagovalnem odru: zlata Janja Garnbret in bronasta Mia Krampl v družbi srebrne Korejke Čaehjun Seo Foto: Lena Drapella/IFSC

"Današnja tekma je bila zelo napeta, saj dolgo nisem vedela, ali bom lahko nastopila v finalu. Po pritožbi so mi namreč dodelili plus na smeri in postala sem finalistka. Res nisem pričakovala, da bom na koncu tekme pristala na zmagovalnem odru. Zadovoljna sem s finalnim nastopom in še kar ne morem verjeti, da imam bronasto medaljo," se je po tekmi smejalo vedno dobro razpoloženi Gorenjki.

Kramplova je odlično izkoristila finalno vstopnico, ki jo je prejela šele po pritožbi slovenske reprezentance. Foto: Lena Drapella/IFSC

Hren dočakal več Slovencev v finalu



Z razpletom tekme in sezone v težavnosti je bil zadovoljen tudi slovenski selektor Gorazd Hren, ki vedno poudarja, da si želi več Slovencev v finalu. "Tokrat se je izšlo čisto po načrtu, točno tako, kot sem si želel. Vedno rečem, da si želim več naših finalnih uvrstitev, tokrat jih je bilo več. Res so se odlično odrezali. Končni rezultat: Luka zmaga v skupnem seštevku, Janja zmaga v skupnem seštevku, Janja zmaga na sami tekmi, Mia na stopničkah, tudi Vita je bila odlična. To je bilo to, kar sem lahko upal."

V finalu je nastopila tudi Vita Lukan, ki je osvojila 6. mesto. Foto: Lena Drapella/IFSC

Zaključek sezone s kombinacijo

Kramplova v nasprotju z Garnbretovo in Potočarjem ostaja v Aziji, saj bo konec oktobra (20.-22. 10.) v Morioki na Japonskem nastopila na tekmi v kombinaciji.

Gre za nov olimpijski format, ki kombinira balvansko in težavnostno plezanje in bo v taki obliki na sporedu na olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.

Kombinacijo so uradno predstavili na EP v Münchnu, Kramplova je tam dosegla odlično drugo mesto, medtem ko je njena reprezentančna kolegica Garnbretova tudi tam zmagala in si zagotovila še tretji naslov na istem prvenstvu.

V finalu zadnje tekme v težavnosti je nastopila tudi Vita Lukan, ki je z višino 34+ osvojila šesto mesto, Milan Preskar pa je z višino 27 ostal brez finala na 17. mestu.

Džakarta, težavnost, končni rezultati: (finale, Ž)

Uvrstitev Ime Priimek Država Višina 1. JANJA GARNBRET SLO top 2. CHAEHYUN SEO KOR 40 3. MIA KRAMPL SLO 35+ 4. HANNAH MEUL GER 34+ 5. LAURA ROGORA ITA 34+ 6. VITA LUKAN SLO 34+ 7. RYU NAKAGAWA JPN 29+ 8. NATSUKI TANII JPN 19+

Japonec Jurikusa Ao je sezono težavnostnega plezanja kronal s prvo zmago v svetovnem pokalu. Foto: Lena Drapella/IFSC

Džakarta, težavnost, končni rezultati: (finale, M)

Uvrstitev Ime Priimek Država Višina 1. AO YURIKUSA JPN 29 2. MASAHIRO HIGUCHI JPN 28 3. SEBASTIAN HALENKE GER 28 4. HIDEMASA NISHIDA JPN 27+ 5. SATONE YOSHIDA JPN 27+ 6. DOHYUN LEE KOR 27+ 7. LUKA POTOČAR SLO 25+ 8. RAVIANDI RAMADHAN INA 22+

Težavnostno plezanje v sezoni 2022, končni vrsti red (Ž):

Uvrstitev Ime Priimek Država Število točk 1. JANJA GARNBRET SLO 5805 2. CHAEHYUN SEO KOR 4405 3. NATALIA GROSSMAN USA 3370 4. LAURA ROGORA ITA 3345 5. BROOKE RABOUTOU USA 3250 6. NATSUKI TANII JPN 3075 7. MIA KRAMPL SLO 2385.0 8. RYU NAKAGAWA JPN 2320 9. VITA LUKAN SLO 2235 10. JESSICA PILZ AUT 2149

Težavnostno plezanje v sezoni 2022, končni vrsti red (M):