Za OI 2021 pomembno, da se odkrije cepivo

Japonski premier Shinzo Abe je povedal, da je za organizacijo olimpijskih iger prihodnje leto v Tokiu izjemno pomembno, da se odkrije cepivo in da bo novi koronavirus pod nadzorom "ne le na Japonskem, ampak tudi drugje po svetu". To je izjavil, ko je danes odpravil izredne razmere v še zadnjih delih države.

Abe je po poročanju japonskih medijev, ki jih povzemajo tudi drugje po svetu, izrazil upanje vlade, da bodo lahko OI pripravili v celoviti obliki, to je z gledalci ob tekmovališčih.

"A za to ne bo dovolj, da bo pandemija pod nadzorom le na Japonskem, saj bodo prišli športniki, drugo potrebno osebje in tudi gledalci z vsega sveta," je dejal Abe, ko je objavil razglas o koncu izrednih razmer v Tokiu in še štirih administrativnih območjih v deželi vzhajajočega sonca.

Tam so potrdili 16.581 primerov okužbe, umrlo je 830 ljudi. Japonska je bila tako bistveno manj prizadeta v pandemiji covida-19 kot nekatere evropske države, ZDA in Brazilija.

Kljub temu je grozilo, da bo virus ušel nadzoru, zato je premier Abe 7. aprila razglasil izredne razmere v Tokiu in še šestih regijah, nato pa po vsej državi.

Abe je na novinarski konferenci izpostavil, da je njegova država potrebovala le mesec in pol, da je zaustavila širjenje virusa, ob tem se je zahvalil prebivalcem in posebej poudaril uspešnost "japonskega modela" boja z virusom.

