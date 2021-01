Serie A bo slovensko obarvana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Decembrski prestopni rok v Italiji je prinesel številne selitve vrhunskih balinarskih igralcev med najboljšimi klubi, v katere so bili vključeni tudi Slovenci.

Slovenski balinarski asi so že več kot desetletje nosilci igre številnih najboljših italijanskih klubov. Vse kaže na to, da bo tako tudi v prihodnji tekmovalni sezoni, saj so bili udeleženi v številne odmevne prestope.

Reprezentančna partnerja skupaj pri BRB Ivrea

Gregor Oprešnik brani barve italijanske Loaneseja. Foto: Luka Zavodnik/BZS Že konec jeseni je postalo jasno, da se bo dolgoletni reprezentant Davor Janžič, ki trenutno opravlja tudi vlogo članskega selektorja, iz BRB Ivree preselil v La Perosino, kjer bo združil moči s staroselcem in reprezentančnim kolegom Juretom Kozjekom. Ugasli Borgonese je zapustil reprezentant Dejan Tonejc, ki je po novem član Novente, nov klub pa si je bil posledično prisiljen najti tudi Anže Petrič.

Jeseni je podpisal pogodbo s kobjeglavskim Agrochem Hrastom, a zaradi epidemije covid-19 ni imel priložnosti nastopiti v prvem delu superlige, konec preteklega koledarskega leta pa se je odločil za selitev v BRB Ivreo, kjer mu bo družbo delal reprezentančni partner Aleš Borčnik, s katerim sta aktualna svetovna prvaka v štafetnem zbijanju.

"Po dolgem času bova združila moči tudi v klubu. Želim si čim boljših iger in rezultatov ter klubskega uspeha," je pojasnil Petrič. Borčnik je jeseni podpisal pogodbo o sodelovanju s škofjeloško Trato, a se zaradi trenutne prekinitve prvenstva vrača k dolgoletnim delodajalcem v Ivreo.

Sodec in Oprešnik skupaj v novem prvoligašu

Namesto Borgoneseja bo v elitni italijanski balinarski ligi, ki naj bi se začela konec februarja, nastopal Loanese, za katerega bosta igrala kar dva slovenska balinarja. Iz ljubljanskega Krima se v novega ligaša serie A seli mladi reprezentančni biser Žan Sodec, ki je bil leta 2019 razglašen za balinarja leta v Sloveniji.

Drugi del slovenske dvojice v Loaneseju bo tvoril Gregor Oprešnik, ki je v sezoni 2019/20 nosil dres Trate. "Trenutno je težko govoriti o ambicijah, saj se ekipe šele sestavljajo. V zelo kvalitetni ligi bom tudi sam poskušal biti čim boljši," je dejal Oprešnik.