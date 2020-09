Katera je največja mojstrica v hitrostnem in natančnem zbijanju?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Bistrici pri Tržiču je v nedeljo potekalo žensko državno prvenstvo v hitrostnem in natančnem zbijanju v članski in mladinski konkurenci. Z naslovom državne prvakinje se lahko pohvalijo Tadeja Petrič (Pivka Oro Met), Nina Volčina (Krim) in Rebecca Martulaš (Pivka Oro Met).