Šeglova v Banjaluki odlično na 200 m prosto

Šeglova je ob tem danes v Bosni in Hercegovini dosegla še zmagi na 50 m prosto in 200 m hrbtno ter se tudi v teh disciplinah približala osebnim rekordom.

"Res sem zelo vesela. Nekako sem vedela, da lahko plavam pod 1:58, nizkih 1:57 pa je presenetilo tudi mene, zato je veselje še toliko večje. Že nazadnje mi je šlo v tem istem bazenu zelo dobro, zato sem vedela, da zmorem, želje so bile velike, kot rečeno, pa tako hitrega plavanja res nisem pričakovala," je za STA povedala ravenska olimpijka.

Z omenjenim dosežkom so se povečali tudi apetiti za velika tekmovanja v sezoni, med katerimi bo že junija prvo na sporedu svetovno prvenstvo v Budimpešti. "To nikakor še ni vse, kar lahko pokažem. Sem še v polnem treningu, zdaj grem na višinske priprave in šele ko bom spočita in res v formi, se bo videlo, kako hitra sem lahko. Realno zdaj lahko računam na dosežek pod 1:57, posebej zato, ker bom imela ob sebi močno konkurenco. Res pa je, da se zadnje čase tudi v solo nastopih dobro znajdem. Očitno mi tudi to ustreza."

V nedeljo bo glavna disciplina Šeglove v Banjaluki 100 m prosto.

V Banjaluki je z dosežkom 9:03,64 na 800 m prosto prepričala tudi Radovljičanka Špela Perše, olimpijka v daljinskem plavanju. Nekoliko šibkejšo konkurenco pa je za zmage in preboj na stopničke izkoristila še vrsta mladih plavalcev z Raven, Krškega, Celja in Velenja.

V Ljubljani pa poteka tradicionalni pokal mesta Ljubljane. Prvi dan je po pričakovanjih najboljši dosežek odplaval Peter John Stevens iz kranjskega Triglava z 28,05 na 50 m prsno. Najboljši je bil tudi na 100 m prsno.

"Tekma je bila uspešna, glede na to, da sem po tekmi v Gradcu opravil zelo dober cikel treninga. Tekma je bila namreč zaključek težkega tedna, poznala se je izčrpanost, a rezultati so solidni. Pozna pa se tudi, da je prva tekma v zunanjem bazenu. Zdaj sem že osredotočen na naslednji teden, ko me čaka tekma Mare nostrum v Barceloni. Tam pa moram nastopiti že na malo višjem nivoju kot danes v Ljubljani," je za Plavalno zvezo Slovenije povedal Stevens.

Padla sta še dva rekorda mitinga. Neža Klančar iz Olimpije ga je s 26,79 dosegla v disciplini 50 m delfin, najhitrejša pa je bila tudi na 50 m prosto. Za drug rekord mitinga pa je poskrbel plavalec Ljubljane Primož Šenica Pavletič, z 2:05,68 na 200 m hrbtno.

Dobro je nastopil tudi zmagovalec na 200 m prosto Jaka Pušnik iz Olimpije s časom 1:53,41, po dve zmagi pa sta si ob Stevensu in Klančarjevi priplavala še Sašo Boškan iz Triglava na 50 m delfin in 100 m hrbtno ter Sara Mihalič iz Olimpije na 200 in 400 m prosto.