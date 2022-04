Šeglova spet hitra na 100 m prosto

Zmago na 200 m mešano si je priplavala tudi Nija Gerdelj na 200 m mešano, ki je bila ob tem druga tudi na 200 m prsno.

V moški konkurenci je Ravenčan Jaš Berložnik slavil na 200 m mešano, reprezentant Ljubljane Primož Šenica Pavletič pa je bil najboljši na 100 m hrbtno.

V ženski konkurenci so se na stopničke uvrstile še Tia Primc, Hana Sekuti, Neli Pšeničnik in Lana Kokot. V moški so se na zmagovalni oder prebili Krištof Razpotnik Vrtačnik, Filip Čirovič, Erik Horvat in Leonard Korent.

