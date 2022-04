Američan je novi svetovni rekorder: Sanje so se uresničile

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Brez besed sem ostal. To sem si vedno želel in zdaj so se mi sanje uresničile," je dejal 21-letni plavalec, ki si je s tem dosežkom zagotovil edino mesto v ameriški reprezentanci za letošnje SP v tej disciplini.

Letošnje SP bo potekalo med 18. junijem in 3. julijem v Budimpešti.