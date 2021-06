Šeglova desetinko od slovenskega rekorda, Stevens pod 28 sekundami

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski plavalci ta konec tedna razveseljujejo z dosežki na mitingih v Banji Luki in Zagrebu. Najbližje svojim ciljem je bila Ravenčanka Janja Šegel, ki se je s 54,57 na 100 m prosto slovenskemu rekordu Neže Klančar približala na desetinko sekunde, olimpijski normi A za nastop v Tokiu pa na dve.

Šeglova še vedno lovi "vozovnico" za Tokio in na 100 m prosto ima prednost Klančarjeva, ki je slovenski rekord dosegla na letošnjem evropskem prvenstvu v Budimpešti. Kljub vsemu je z današnjim plavanjem prepričala tudi Janja Šegel, ki je že dopoldan s 54,88 dokazala, da je zelo hitra, popoldan pa se je na večni slovenski lestvici zavihtela na drugo mesto, s katerega je izrinila Saro Isaković.

V nedeljo bo imela Šeglova še enkrat priložnost za lovljenje norme, najbližje bi bila z odličnim izidom na 200 m prosto. "Za mano je super dan in z obema današnjima dosežkoma sem seveda zelo zadovoljna. Nekaj pa je grenkega priokusa, ker sem bila že danes tako blizu normi. A nimam kaj. Glavo pokonci. Jutri me čakata še nastopa na 50 in 200 m prosto," je za po tekmi povedala Šeglova.

Med reprezentanti sta v Banji Luki zmagi dosegli še Tjaša Vozel iz kranjske Zvezde na 200 m prsno in Ravenčanka Daša Tušek na 400 m prosto.

Stevens napreduje, a nima veliko časa

Peter John Stevens je še vedno v bazičnem treningu. Foto: Vid Ponikvar V Zagrebu pa je za prvi boljši izid po vrnitvi v domači Kranj poskrbel Peter John Stevens, ki se je ob zmagi na 50 m prsno s 27,90 prvič spustil pod 28 sekund. Slovenski reprezentant v koronskih razmerah v Nemčiji ni našel načina za pravi trening, v Kranju pa se spet skuša vrniti k dosežkom, ki jih je plaval pred tem.

"Peter je še vedno v bazičnem treningu, zato je ta izid zelo dober za ta čas. Napreduje že zdaj in šele po Zagrebu bova začela s specialnimi treningi, da se vrne na reprezentančno raven. A časa nimava veliko. Njegovi prvi večji cilji bodo prišli konec leta na tekmovanjih v kratkih bazenih, že pred tem pa si v svetovnem pokalu želiva dobre dosežke," je nastope pokomentiral trener Luka Berdajs.

Neža Klančar je dosegla najboljši individualni rezultat. Foto: Vid Ponikvar

Najboljši posamični izid je med Slovenci dosegla Neža Klančar iz Olimpije z zmago in rezultatom 25,26 na 50 m prosto. Primož Šenica Pavletič (Ljubljana) je bil s 56,77 treti na 100 m hrbtno, zmagal pa je legendarni Poljak Radoslaw Kawecki, kar priča o vnovič močni udeležbi na tradicionalnem mitingu Zlati medved.

Reprezentant Triglava Sašo Boškan je bil najboljši na 800 m prosto, na polovični razdalji pa je vnovič v napetem obračunu premagal mladince Olimpije Jako Pušnika, a sta Slovenca zasedla peto in šesto mesto.

Dobro formo je tik pred nastopom na mladinskem evropskem prvenstvu z osebnim rekordom in zmago na 200 m mešano potrdila tudi Zala Pogačar, z 1:12,14 in tretjim mesto na 100 m prsno pa je dobro nastopila še ena Triglavanka Tina Čelik.