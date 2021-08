Šebenik zmagal tudi v 6. krogu EP

Šebenik je imel prednost začetne poteze z ruskim velemojstrom Davidom Paravjanom, prišel je do neubranljive prednosti in tekmec, ki ima 139 točk višji rating, je po 55 potezah podpisal poraz. Šebenik je četrtič zmagal in dvakrat klonil in je na 38. mestu.

Jan Šubelj je tretjič zapored remiziral, tokrat je s črnimi figurami točko razdelil z Bolgarom Martinom Petrovom in ima na 45. mestu sedaj 3,5 točke.

Laura Unuk je vodila bele figure in izgubila s češkim velemojstrom Thai Dai Van Nguyen, ki je vietnamskih korenin. Najboljša slovenska šahistka je po dveh zmagah in treh porazih ter remiju na 116. mestu; ostala je pri 2,5 točke.

S tretjega je na prvo mesto napredoval Azerbajdžanec Rauf Mamedov, ki je ugnal pred tem drugouvrščenega Francoza Maxima Lagarda. Mamedov ima edini 5,5 točke, s pol točke zaostanka mu sledijo Rus Anton Demčenko, Armenec Hovhanes Gabuzjan, Poljak Kacper Piorun in Nemec Vincent Keymer.

Prvenstvo, na katerem je 183 udeležencev, se bo po enajstih krogih končalo 5. septembra.