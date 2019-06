Imajo sodniki Petra Kauzerja že na piki?

Konec tedna je v Bratislavi potekala tretja tekma svetovnega pokala v kajaku in kanuju na divjih vodah, kjer je nastopil tudi Peter Kauzer. Ta se je uvrstil v finale, tam pa zaradi sodniške odločitve še enkrat doživel hladno prho. Hrastničanu so naknadno prisodili 50 kazenskih sekund in tekmo je končal na šestem mestu. Brez dosojene napake bi bil tretji.

Foto: Nina Jelenc

Letos se je našemu kajakašu na divjih vodah že tretjič zapored zgodilo, da so mu sodniki dosodili 50 kazenskih sekund in tako je ostal brez možnosti za visoko uvrstitev. Najprej so mu 50 kazenskih sekund prisodili na evropskem prvenstvu v francoskem Pauju, pravo malo dramo je doživljal na svetovnem pokalu v Londonu, ko je imel kolobocije s kontrolo dopinga, nato so mu v finalu prisodili 50 sekund. V nedeljo se mu je to ponovilo še na svetovnem pokalu v Bratislavi, kar je v tem športu zelo nenavadno.

"Po mojem mnenju to presega vse meje poštene igre"

"Vse skupaj je postalo že malo smešno," so bile uvodne besede Petra Kauzerja, ki si je tudi pogledal posnetek svoje vožnje. "Če so meni dosodili 50 sekund, bi potem morali to dosoditi vsaj še 30 kajakašem. Žalostno je, da ti sodniki ob progi na vratih dosodijo nič kazenskih, nato pa ti dosodijo 50 kazenskih sekund (narobe odpeljana vrata ali zgrešena vrata, op. p.). Zdaj ne vem, ali se to dogaja zato, ker sem eden izmed redkih, ki jim upam v obraz povedati, da delajo napake in me imajo zaradi tega na piki ... Ne samo, da se je to meni zgodilo že tretjič, ampak to so povsem dvoumne odločitve oziroma dvojna merila. Po mojem mnenju to presega vse meje poštene igre."

Srebrni olimpijec iz Ria meni, da bi morala slovenska kajakaška zveza na mednarodni zvezi odprti razpravo, kar se tiče sojenja. "Razumem, da se to zgodi enkrat, ampak da se ti to zgodi trikrat zapored in da ne omenjam še primera z dopingom v Londonu. Po vsem tem, se mi zdi vse skupaj zelo nenavadno."

Do njega že prihajajo tekmovalci in trenerji drugih ekip. Foto: Nina Jelenc

Do njega prihajajo tudi tekmovalci in trenerji

"Videti je, da se samo jaz pritožujem in iščem izgovore. Povedati moram, da do mene prihajajo tekmovalci, trenerji drugih ekip, da ni pošteno, kar se mi dogaja. Mislim, da to veliko pove o sodniških odločitvah, ki se dogajajo v zadnjem obdobju. Na žalost sem v tej sezoni jaz tisti, ki se mu mora to dogajati."

Tudi pomisliti ne upa, kaj bi se lahko zgodilo "Vlagaš svoj denar, da bi se čim bolje pripravil in da bi ohranil stik z najboljšimi, na koncu pa se ti dogajajo takšne stvari." Foto: Nina Jelenc

Vse te odločitve lahko vplivajo na tekmovalca. Kako vplivajo na Kauzerja, ki ima dolgoletne izkušnje z največjih tekmovanj? "Samozavesti mi ne načenja, vzame mi pa voljo do truda, ki ga vlagam in samega tekmovanja. Na koncu imaš zvezane roke in ne moreš nič narediti."

Letošnja sezona je za kajakaše in kanuiste zelo pomembna, saj bodo na letošnjem svetovnem prvenstvu v La Seu d'Urgellu delile kvote za olimpijske igre. "To je vendarle predolimpijska sezona in na svetovnem prvenstvu se dobivajo kvote za olimpijske igre. Tudi pomisliti ne upam, da bi zaradi takšnih stvari Slovenija izgubila mesto na olimpijskih igrah. Vlagaš svoj denar, da bi se čim bolje pripravil in da bi ohranil stik z najboljšimi, na koncu pa se ti dogajajo takšne stvari."

V Tacnu si želi priti v cilj brez 50 kazenskih sekund

Prihodnji konec tedna naše kajakaše in kanuiste na divjih vodah čaka domača tekma v Tacnu, kjer tako Peter Kauzer kot tudi drugi naši tekmovalci merijo na najvišja mesta. In kaj od tokratne tekme pričakuje naš sogovornik? "Predvsem si želim, da pridem v cilj brez 50 kazenskih sekund."