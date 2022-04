Se obeta čudežna vrnitev Tigra Woodsa?

Tiger Woods, 15-kratni prvak večjih prvenstev v golfu, ki si je februarja leta 2021 v prometni nesreči v Los Angelesu huje poškodoval nogo, ni tekmoval že od turnirja Masters leta 2020.

I will be heading up to Augusta today to continue my preparation and practice. It will be a game-time decision on whether I compete. Congratulations to 16-year-old Anna Davis on an amazing win at the @anwagolf and good luck to all the kids in the @DriveChipPutt.