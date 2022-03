Tiger Woods čustven ob sprejemu v hram slavnih #video

Zmagovalec 15 majorjev, ki za mnoge velja za najboljšega golfista vseh časov, se je šalil, da je s hčerko že izgubil stavo, da ne bo jokal.

Medtem pa 46-letni zvezdnik golfa v svojem čustvenem sprejemnem govoru ni omenil nobene od svojih velikih zmag. Zmagovalec 82 turnirjev na turneji PGA je z zbranimi raje delil majhne anekdote o svojih starših, Tidi in Earlu Woodsu, z začetka svoje kariere.

Tiger Woods Hall of Famer pic.twitter.com/SVN60EIgiA — Barstool Sports (@barstoolsports) March 10, 2022

Kot je dejal, je šlo za strast do golfa in delovno etiko, zaradi katerih je postal to, kar je danes. Pomemben nasvet njegovega očeta, ki je medtem že umrl, je bil zanj: "Moraš se potruditi enkrat bolj kot drugi, da dobiš pol priložnosti!" Ob tem je povzel še eno očetovo izjavo, ki je postala njegova mantra za življenje: "Trdo treniraj, zlahka se bori!"

Tiger Woods gets emotional about how when he was 14, his family took out a second mortgage so he could keep pursuing his dream of playing golf. pic.twitter.com/PekSeRVThJ — Golf Central (@GolfCentral) March 10, 2022

Po hudi prometni nesreči pred skoraj natanko enim letom se Woods, ki je bil skupaj 683 tednov številka 1 na svetu, še naprej trdo trudi, da bi se vrnil na turnejo po ZDA.

"I’m just so proud of her … This is a way for her to step out and show the special person that I know and love.”@TigerWoods discusses his daughter, Sam, presenting him at tonight's @GolfHallofFame induction ceremony. pic.twitter.com/ibA9eKp40f — PGA TOUR (@PGATOUR) March 10, 2022

Svetovna dvorana slavnih golfa zdaj šteje 164 članov. Med tistimi, ki so izjemno prispevali h golfu, so tako ugledna imena, kot so Jack Nicklaus, Arnold Palmer, Gary Player, Ben Hogan in Seve Ballesteros.