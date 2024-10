Še naprej huda bitka izzivalcev za pokal Amerike #video

Po osmih regatah pokala Louis Vuitton, ki bo dal izzivalca za 37. pokal Amerike, je izid še naprej izenačen. Tudi danes sta na regatnem polju v Barceloni italijanska jadrnica Luna Rossa in britanska Ineos Britannia slavili po enkrat, izid pa je pred sredinim nadaljevanjem izenačen na 4:4.

Italijanska posadka je morala zaradi udarca v sprednji del jadrnice v prvem delu regate predčasno končati dvoboj. Vseeno je podporna ekipa na obali uspela pokrpati visokotehnološko jadrnico pred osmim plovom, ki so ga nato Italijani dobili s prednostjo 16 sekund.

"Vsi ti nizki udarci, ki smo jim izpostavljeni, rodijo šampionsko ekipo," je po zmagi v osmi regati dejal eden od vidnejših članov italijanske posadke Avstralec Jimmy Spithill. "To nam je prišlo že v navado. Dobro je vedeti, da se lahko zoperstavimo pritisku," francoska tiskovna agencija AFP citira avstralskega jadralca, ki je lovoriko za pokal Amerike dvignil v letih 2010 in 2013.

"Nismo bili v pravem položaju, kar je v teh razmerah še posebej težko. To je bila naša napaka, oni pa so odlično opravili delo in se ubranili v tesni dirki," pa je po koncu današnjih plovov dejal britanski kapitan Ineosa Britannie Ben Ainslie.

Naslednji regati bosta na sporedu v sredo, morebitna končna odločitev pa bi lahko po dnevu odmora na regatnem polju padla v petek. Posadki namreč za nastop proti branilcu zadnje zmage Emirates Teamu iz Nove Zelandije potrebujeta sedem zmag. Če tudi v petek ne bo odločitve, bo zadnja, 13. regata pokala Louis Vuitton na sporedu v soboto.

Finale za 37. pokal Amerike bo v Barceloni na vrsti med 12. in 21. oktobrom.

