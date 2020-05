Še eno športno slovo: Dejan Fabčič odveslal v parakajakaški pokoj

Primorski parakajakaš Dejan Fabčič, sicer specialist interne medicine, ki deluje v ambulanti za sladkorno bolezen in bolezni ščitnice v Novi Gorici, se je odločil, da zaključi svojo športno pot, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenije. To je že že četrta upokojitev slovenskih športnikov v zadnjem obdobju.

Potem, ko je pred tednom dni odločitev o koncu športne kariere sporočil paraplavalec Darko Đurić in sta v tem tednu odločitev o športni upokojitvi sprejeli smučarska tekačica Katja Višnar in odbojkarica Iza Mlakar je danes podobno potezo povlekel tudi parakajakaš Dejan Fabčič.

42-letni Fabčič, udeleženec paralimijskih iger v Riu de Janeiru, se je v letošnjem letu nameraval potegovati za vozovnico za paraolimpijske igre v Tokiu, a jih je koronavirus prestavil. Po dolgem in tehtnem razmisleku se je Primorec, sicer specialist interne medicine, ki deluje v ambulanti za sladkorno bolezen in bolezni ščitnice v Novi Gorici, odločil veslo postaviti v kot.

Foto: Vid Ponikvar

"Vsaka zgodba se enkrat konča"

"Vsaka zgodba se enkrat konča in za tole mojo kajakaško je sedaj pravi čas," je sporočil. "V teh dneh bi se moral boriti za vozovnico za paralimpijske igre v Tokiu, pa nam je kvalifikacije ta virus odpihnil v negotovost enkrat v naslednje leto,"je zapisal Fabčič.

Njegov največji uspeh je bronasta kolajna z evropskega prvenstva v parakajakaštvu v Moskvi leta 2016, bil pa je tudi drugi na tekmi svetovnega pokala, peti na svetovnem prvenstvu in šesti na paraolimpijskih igrah v Riu de Janeiru.

"To so mejniki, ki se jih bom rad spominjal. Bila so naporna, vendar zelo lepa leta, polna lepih dogodkov in pripetljajev, ki sedaj postajajo spomini. Hvala vsem, ki ste mi pomagali in navijali zame. Veliko vas je in se bojim, da bi koga pozabil, če bi našteval. Šport je moje življenje in bo zagotovo še naprej redni del mojega vsakdana. Izzivov in idej imam še veliko," je še dodal Fabčič.