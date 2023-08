Še dve slovenski zmagi in tretje mesto na Češkem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ana Šteblaj in Tim Novak sta zmagala na svetovnem pokalu na Češkem. Foto: Maks Frančeškin Sezona največjih mednarodnih tekmovanj v spustu na divjih vodah se je sklenila s še enim velikim uspehom slovenske reprezentance in tremi kolajnami.

Še drugi dan zapored se je na najvišjo stopničko med kajakašicami uvrstila Ana Šteblaj, za katero je odlična sezona. V sprintu na divjih vodah je postala svetovna prvakinja do 23 let, evropska članska podprvakinja, tretja v ekipni tekmi članskega svetovnega prvenstva skupaj z Niko Ozimc in Živo Jančar .

Zelo dobro je nastopala tudi na svetovnem pokalu na Češkem, saj je zmagala v obeh sprinterskih tekmah, v klasičnem spustu, ki je preko vikenda potekal v Lipnem, pa je z osmim mestom prišla do najboljše uvrstitve v tej disciplini v članski konkurenci največjih mednarodnih tekmovanj.

V finalu je nastopila še Živa Jančar in bila 12. Hana Bedrnjak se je uvrstila na končno 23. mesto.

Do največjega posamičnega uspeha v članski konkurenci pa je prišel tudi Tim Novak. 26-letni ljubljanski kajakaš je lani na svetovnem pokalu v Celju s tretjim mestom priveslal do prvih stopničk na tekmah svetovnega pokala, tokrat pa je na Vltavi prehitel vse tekmece in se veselil prve zmage na tekmah svetovnega pokala. T

Novak je v napetem finalu kajakašev v cilj priveslal 20 stotink hitreje od Čeha Mikulaša Zapletala in 47 stotink hitreje od reprezentančnega kolega Nejca Žnidarčiča.

Anže Urankar, ki je na svetovnem pokalu v Čeških Budejovicah zmagal v sredo, je bil v kvalifikacijah drugi, v finalni vožnji pa je pristal na sedmem mestu. Mesto pred njim, na šestem, je bil mladinec Tjaš Til Kupsch, Jon Šenk pa je bil v finalu 12. Matija Preskar je zadnjo tekmo svetovnega pokala v letošnji sezoni sklenil na 33. mestu.

Ob koncu serije tekem za svetovni pokal je odličen pogled tudi na lestvico v skupnem seštevku. V konkurenci kajakašev je Nejc Žnidarčič sezono sklenil na drugem mestu, z desetimi točkami zaostanka za Belgijcem Leom Montuletom. Tjaš Til Kupsch je bil deveti.

Med kajakašicami je na odličnem tretjem mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala pristala Ana Šteblaj. Pred njo sta se uvrstili le Italijanka Giulia Formenton in Francozinja Lise Vinet. Naja Pinterič je v kanuju osvojila 14. mesto, zmagala pa je Francozinja Laura Fontaine.

