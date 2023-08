Dve slovenski zmagi v svetovnem pokalu

Urankar ima za seboj že odlično sezono, saj je postal tako svetovni kot evropski prvak v sprintu na divjih vodah, zdaj pa je kljub zdravstvenim težavam premagal vso konkurenco še na tekmi svetovnega pokala. Tokrat je bil od najbližjega zasledovalca, Švicarja Luisa Clavadetscherja, hitrejši za 15 stotink. Bronasto kolajno si je priveslal Čeh Mikulaš Zapletal.

Izkazal se je tudi mladinec Jon Šenk, ki je v svojem prvem članskem finalu na tekmah svetovnega pokala zasedel deseto mesto. Tim Novak je bil 19., Tjaš Til Kupsch 30., Matija Preskar pa 36.

Anže Urankar Foto: Nina Jelenc

Do novega uspeha je prišla tudi kajakašica Ana Šteblaj, letošnja svetovna prvakinja v konkurenci do 23 let in srebrna s članskega evropskega prvenstva. Na Vltavi je tudi ona ugnala vso konkurenco ter slavila s pol sekunde naskoka pred predstavnico Češke Klaro Vankovo. Francozinja Lise Vinet je bila tretja. V finalu kajakašic je veslala tudi mladinka Naja Pinterič in zasedla 15. mesto. Hana Bedrnjak je bila na koncu 22., Živa Jančar pa 28.

Pinterič se je na progo podala tudi v kanuju, kjer je tekmo končala kot osma. Zmagala je Čehinja Marie Nemcova pred rojakinjo Anno Retkovo, tretja pa je bila Slovakinja Katarina Kopunova.

V preostalih kategorijah Slovenci niso imeli svojih predstavnikov.