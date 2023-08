Kajakaš Šmit 17. na 500 metrov

Za tekmovalci je dolg in naporen dan, saj so preglavice povzročale nevihte, zaradi katerih so morali prekiniti tekmovanje in zamakniti tekmovalni spored, tako da je bila večina tekem na sporedu vsaj dve uri pozneje od predvidenega programa.

Potem ko je v sredo Rok Šmit uspešno prestal kvalifikacije kajakašev na 500 m, je dv petek kot edini slovenski nastopajoči v svoji polfinalni skupini zasedel šesto mesto. Posledično je nastopil v finalu B in bil osmi, skupno pa 17. "Nad tekmo sem bil kar presenečen, vsi smo bili poravnani. Glede na slabši nastop v polfinalu se mi je v finalu poklopilo in sem izvlekel dobro tekmo. Danes smo imeli kar precej težav s prestavljanjem tekem, sploh je bilo problematično zjutraj zaradi ogrevanja in kasnejše prestavitve tekme. Kar zadovoljen sem s tekmo, čeprav se pa nekoliko že pozna utrujenost, saj imam na tem svetovnem prvenstvu veliko startov," je po nastopu v finalu B povedal Šmit. V soboto ga čaka še nastop v finalu C na 200 m, potem ko je bil v četrtkovem polfinalu sedmi.

Če je bil petek nekoliko mirnejši za slovensko reprezentanco, saj je nastopal le Šmit, bo toliko bolj pestra sobota. Dopoldne bo veslala tudi Špela Ponomarenko Janić v finalu C na 500 metrov, pa Jošt Zakrajšek v finalu D na 1000 metrov, Matevž Manfreda in Anže Pikon v finalu B kajakaških dvojcev na 1000 metrov, Mia Medved pa v finalu B kajakašic na 1000 metrov.

Popoldne sledijo še trije polfinalni nastopi, in sicer Špele Ponomarenko Janić na 200 metrov ter Matevža Manfrede in Anžeta Pikona na 500 metrov, prav tako na 500 metrov pa bosta v mešanem dvojcu veslala še Mia Medved in Rok Šmit.