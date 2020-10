Sašo Bertoncelj sezono začel z zmago

Konec tedna je bila v Sombotelu prva velika gimnastična tekma po koronavirusnem premoru, svetovni izziv, ki pa ga je najboljši slovenski telovadec Sašo Bertoncelj izpustil. Razlog pa ni bila poškodba, temveč odločitev, da bo nastopil na tekmah nemške lige. Na prvi je z odliko opravil sestavo na konju z ročaji in svoji ekipi pomagal do zmage.

"Sašo po tako dolgem premoru potrebuje tekme, a je v trenutnih okoliščinah povsem vseeno, kakšne. Tako sva se odločila, da bo raje odpotoval na nemško ligo, kjer bo za svoj nemški klub tekmoval na treh preizkušnjah zaporedoma. Obenem pa je sprostil eno mesto v Sombotelu za mlajše telovadce," je odločitev pojasnil dolgoletni trener Bertonclja in selektor slovenske reprezentance Sebastijan Piletič.

Tudi Bertoncelj je v pogovoru za STA povedal, da mu ni žal, ker je edini jesenski svetovni pokal letos izpustil, in da glede tega ni veliko razmišljal.

Tudi sam je na uvodni tekmi nemške lige sezono po več kot šestmesečnem koronskem premoru tekmoval z odliko. Sestavo na konju s težavnostjo 15,700 točke je opravil brez večjih napak, premagal tekmeca in svojemu nemškemu klubu Siegerländer KV pomagal do zmage nad lanskim prvakom nemške lige.

Premagali so lanske zmagovalce

"Bil sem kar malo presenečen. Treme je bilo nekaj, a je bilo vzdušje zelo sproščeno, tako da so bili občutki na prvi tekmi po marčevski prekinitvi prav super." Foto: Vid Ponikvar "Zelo sem zadovoljen s svojo prvo tekmo po dolgem času. Premagali smo lanske zmagovalce, tako da je bil to res velik uspeh. Mislim, da največji v klubski zgodovini. Tudi na naslednjih dveh tekmah bom vztrajal pri tej sestavi in jo skušal prikazati še lepše. Forma še ni vrhunska, nisem je še niti načrtoval, ampak dovolj dobra za to obdobje," je bil vesel Bertoncelj, ki je priznal, da je imel nekaj treme na prvi tekmi po dolgem premoru, a manj, kot je mislil, da je bo.

"Bil sem kar malo presenečen. Treme je bilo nekaj, a je bilo vzdušje zelo sproščeno, tako da so bili občutki na prvi tekmi po marčevski prekinitvi prav super," je dodal 36-letni telovadec, ki se zaveda, da gre počasi proti koncu kariere, a se za zdaj tako fizično kot psihično še odlično počuti.

V Mersinu meri visoko

Tudi zato je bil ponedeljkove novice, da je evropsko prvenstvo obstalo v koledarju 2020, zelo vesel, saj je po njegovem za vsakega športnika pomembno imeti velika tekmovanja. Ne zgolj zaradi motivacije.

"Ne le zaradi športnih ciljev, tudi zaradi sponzorjev sem si želel, da bi tekma obstala, da bi našli organizatorja. Zavedam pa se, da je zdravstveni položaj ta čas precej zapleten," je menil Bertoncelj, ki pravi, da bo kljub nepredvidljivim časom pri gimnastiki vztrajal, dokler bo imel voljo in mu bo zdravje dobro služilo. In seveda, dokler bo konkurenčen najboljšim.

Novico, da bo decembrsko EP gostil turški Mersin, kjer je Bertoncelj leta 2013 zmagal na sredozemskih igrah, lani pa na istem prizorišču tudi v svetovnem pokalu, je v smehu pospremil z izjavo: "Grem na tri od tri! Ne preostane mi drugega. Cilji morajo biti visoki."

