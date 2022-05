S Kube pobegnil olimpijski prvak iz Ria

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kubanec Ismael Borrero, ki je zmagal v rokoborbi grško-rimskega sloga v kategoriji do 59 kilogramov na olimpijskih igrah v Riu de Janeiru, je postal zadnji med kubanskimi atleti, ki so prebegnili v tujini. Borrero je zapustil odpravo Kube v Mehiki pred začetkom panameriškega prvenstva v rokoborbi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tridesetletni kubanski zvezdnik rokoborskega športa, olimpijski prvak iz leta 2016 in dvakratni svetovni prvak v letih 2015 in 2019, se je odločil za pobeg v Acapulcu.

"Resna kršitev discipline v kubanskem športnem sistemu"

"Žal je prihod moštva v Acapulco zaznamoval Ismael Borrero, ki je zapustil delegacijo," je prek svojega spletnega portala Jit sporočil kubanski inštitut za šport (Inder).

Njegovo dejanje, dodajajo v inštitutu, "predstavlja resno kršitev discipline v kubanskem športnem sistemu zaradi nespoštovanja ciljev njegove ekipe na tem tekmovanju in v štiriletnem obdobju pred olimpijskimi igrami v Parizu 2024."

Tekmovanje v Acapulcu predstavlja kvalifikacijski turnir za uvrstitev na svetovno prvenstvo letos v Beogradu.

Nikakor ni prvi

Borrero nikakor ni prvi kubanski športnik, ki se je odločil za pobeg s Kube, medtem ko se je udeležil športnega dogodka v tujini.

V preteklih letih je Kubo zapustilo več boksarjev, nogometašev, atletov in igralcev baseballa, mnogi od njih so se odločili za nadaljevanje svojih tekmovalnih karier kot profesionalni športniki v Združenih državah Amerike in v Evropi.

Maja je kanuist Fernando Dayan Jorge, lani olimpijski prvak v Tokiu, zapustil trening kubanske reprezentance v Mehiki.

Leta 2021 je pobegnila polovica ekipe v baseballu, ki je sodelovala na svetovnem prvenstvu do 23 let v Mehiki.

Kot navaja agencija AFP, Kuba doživlja nov val izseljevanja sredi svoje najhujše gospodarske krize v treh desetletjih, ki jo je spodbudil upad prihodkov od turizma zaradi pandemije covida-19 in okrepljenih sankcij ZDA.

