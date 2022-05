Britanska plezalka Shauna Coxsey ljubezen do plezanja ohranja in živi tudi med nosečnostjo. Zaradi tega je po eni strani tarča kritik, a še več žensk jo vidi kot velik navdih.

29-letna britanska plezalka Shauna Coxsey, ki tudi v nosečnosti vztraja na plezalni steni, je po eni strani tarča kritik zaradi svojega početja, po drugi strani pa je mnogim ženskam v navdih in dokaz, da lahko kljub nosečnosti še naprej vztrajajo pri športu, ki jim je domač in jim daje posebno moč.

29-letna Shauna Coxsey, najbolj odlikovana britanska plezalka, udeleženka olimpijskih iger v Tokiu, kjer je bilo športno plezanje prvič del olimpijskega programa, in ena od glavnih akterk filma Stena – vzpon do zlata, se je odločila, da tudi med nosečnostjo nadaljuje dejavnost, ki jo ima najraje in v kateri se počuti suvereno: plezanje.

Fotografije in videe iz plezalne stene redno objavlja na družbenih omrežjih, kjer je, sodeč po komentarjih njenih sledilcev, mnogim v navdih in dokaz, da so ženske lahko aktivne tudi med nosečnostjo, deležna pa je tudi opazk in kritik. Nekateri ji očitajo, da je njena odločitev neumna in neodgovorna.

Zdaj je o tej temi, ki je za mnoge še vedno tabu, spregovorila v BBC-jevi radijski oddaji Radio 5 Live, kjer je utemeljila svojo odločitev, da pleza tudi v času nosečnosti.

Dvakratna dobitnica bronastega odličja na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju, ki je kariero končala po olimpijskem nastopu v Tokiu, meni, da zanjo večje tveganje kot plezanje predstavlja običajen sprehod po ulici. "Zdi se mi, da je večja verjetnost, da se prevrnem na razgibani cesti, kot pa da se mi to zgodi na lažji plezalni steni," je prepričana.

Coxseyeva se s plezanjem ukvarja že od tretjega leta starosti, zato ji je premikanje med oprimki skoraj tako domače kot hoja. "Če teden dni ne plezam, moje telo postane okorno in boleče," je razložila. "Takoj ko se vrnem na plezalno steno in se začnem gibati ter raztezati, čutim, da je moje telo bolj povezano, počutim se dobro in močno, enako velja tudi za moje duševno zdravje."

Dodala je, da čuti, da ima izredno srečo, da tudi v nosečnosti še lahko pleza in da je tisto, kar njeni kritiki dojemajo kot tvegano, zanjo v coni udobja.

"Svojega otroka nikoli ne bi izpostavila nevarnosti"

"Svojega otroka nikoli ne bi izpostavila nevarnosti," vztraja. "Ljudje mislijo, da se lahko zgodi, da bi padla iz stene in pristala na trebuhu, kar je nekaj, kar se mi ni zgodilo še nikoli, niti nisem videla, da bi se to zgodilo komu drugemu."

Razlog, zakaj se je kljub morebitnim kritikam in spletnemu mobingu odločila, da se izpostavi z objavo videov in fotografij s treninga, je v tem, da želi opogumiti ženske med nosečnostjo, naj vztrajajo v njim ljubih dejavnostih.

Dejala je, da je očarana nad vso podporo in pozitivnostjo, ki je je bila deležna med nosečnostjo.

"Zelo pomembno je, da se ženske čutimo opolnomočene in da si upamo sprejemati odločitve, in ne da se prenehamo ukvarjati z dejavnostmi, ki nas ohranjajo fit, aktivne in srečne samo zaradi strahu pred tem, da nas bodo ljudje obsojali," je razložila.

Že marca je v daljši objavi na Instagramu opisala razloge za svoje vztrajanje pri treningih plezanja kljub nosečnosti oz. med nosečnostjo.

"Nisem prepričana, da čutim potrebo po tem, da utemeljim, zakaj še vedno plezam, bolj se mi zdi smiselno in pomembno, da svoje potovanje delim zase in tudi za druge.

Veliko mamic je, ki se ukvarjajo s plezanjem. Žensk, ki so se že pred menoj in se bodo tudi za menoj odločile, da se s plezanjem ukvarjajo tudi med nosečnostjo.

Žensk, ki razumejo in spoštujejo svoje telo, ki se oborožijo z znanjem in podporo, ki poznajo svoje zmožnosti, žensk, ki imajo pravico, da sprejemajo lastne odločitve.

Sama o možnosti, da bi med nosečnostjo opustila plezanje, nisem nikoli razmišljala. Plezanje je del mene že 25 let. Zaradi plezanja sem to, kar sem. Plezanje me osrečuje.

Počutim se močno, opolnomočeno in preklemano srečno. Da sem sploh odkrila ta šport, da sem si ustvarila kariero in še posebej, da še vedno lahko rečem, da plezanje obožujem. Čutim, da imam izjemno srečo, da sem lahko tudi v času, ko v meni raste otrok, še vedno plezala. Če bi telo reklo stop, bi se ustavila. Ampak mi ni.

Plezanje mi še vedno dobro dene. To ne pomeni, da sem malomarna ali brezskrbna. To pomeni, da sem obzirna in preudarna. Vse od olimpijskih iger še nisem padla iz stene in tudi ne bom, dokler na to ne bom pripravljena, po porodu. Za vse tiste, ki menite, da bi do bi lahko nenačrtovano padla … Prepričana sem, da ne razumete ali ne spoštujete moje sposobnosti, da presodim, česa sem sposobna. Če se vam to, kar počnem s svojim nosečim telesom, zdi preveč zahtevno ali tvegano, potem mislim, da smo stvari ocenili drugače. Kakorkoli, tudi v prihodnje bom zaupala sebi, mojemu možu in moji zdravstveni ekipi," je še zapisala.

Odzivi na plezanje med nosečnostjo so različni. Nekateri ji očitajo, da ji plezanje pomeni več kot otrok, da je njena odločitev neumna in neodgovorna in da bi se je morala sramovati, a večina je njeni odločitvi naklonjena, jo podpira in dojema kot navdih in vzornico.

"Bodi še naprej v navdih. Imaš izredno srečo, da se tudi v 38. tednu nosečnosti še vedno lahko tako gibaš. Bravo!" je zapisala ena od uporabnic Instagrama, druga pa: "Verjetno se že dolgočasiš od vsega zagovarjanja svoje odločitve. Res čudovito je videti, da tudi v 38. tednu še vedno plezaš."