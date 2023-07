Ruski šahist bo igral za Slovenijo

S 27. julijem je bil prestop 28-letnega v Rusiji rojenega Fedosejeva v slovensko zvezo končan in bo Slovenijo zastopal na prihodnjih šahovskih turnirjih, še poroča portal.

Fedosejev je prenehal zastopati Rusijo po invaziji na Ukrajino leta 2022 in je namesto tega igral pod zastavo mednarodne zveze FIDE. Najprej se je preselil v regijo Valencia v Španiji.

Fedosejev je v kratkem intervjuju za chess.com omenil, da ima še vedno prebivališče v Španiji, od nedavnega pa tudi v Sloveniji. Čeprav je povedal, da je bil v Sloveniji letos poleti le deset dni, je poudaril tudi, da namerava tam preživeti več časa.

"To je odločitev, ki mi bo spremenila življenje ... In je tudi prisiljena odločitev, kot vidim v svojem primeru, ker nimam več volje zastopati Rusijo na nobenem tekmovanju," je dejal Fedosejev in dodal: "To je v bistvu življenjska odločitev in resno mislim, da bom več let igral za Slovenijo, to je gotovo."