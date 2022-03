Rok Šmit in Mia Medved državna prvaka na 5000 metrov

Brežice so gostile kajakaško državno prvenstvo v sprintu na mirnih vodah na 5000 metrov. Posamičnih članskih naslovov sta se veselila Mia Medved in Rok Šmit, so sporočili s Kajakaške zveze Slovenije.

Bohinjec je v Brežicah za petkilometrsko progo potreboval 22 minut in sekundo, tri sekunde manj od drugouvrščenega Matevža Manfrede in 18 sekund manj od Tita Faletiča, ki je osvojil bronasto kolajno.

V ženski konkurenci je bila najboljša Mia Medved, ki je postavila čas 24:32,5. Srebrno kolajno si je priveslala Živa Jančar, bronasto pa Nika Ozimc.

Kolajne v konkurenci mlajših članov so prejeli Matevž Manfreda, Tit Faletič in Santiago Leban Parada. Manfreda in Leban Parada sta bila prvi in drugi med mladinci, kjer je bronasto kolajno osvojil Tjaš Til Kupsch. Med mlajšimi mladinci je zmagal Gašper Manfreda, drugi je bil Filip Palijan, tretji pa Gregor Gašperin.

Zlato kolajno in naslov državne prvakinje med mladinkami je osvojila Nika Ozimc, ki je bila v absolutni ženski konkurenci tretja, srebro si je priveslala Eva Arh, bron pa Tia Šilc. Slednja je bila najboljša med mlajšimi mladinkami, kjer je drugo mesto osvojila Tia Prešeren, bron pa si je priveslala Eva Plesničar.

