Rok Šmit 17. na mirnih vodah v Szegedu

Slovenski kajakaši na mirnih vodah so tretji dan svetovnega pokala v sprintu v Szegedu ostali brez popoldanskih nastopov. Rok Šmit je bil osmi v finalu B na 200 metrov, Špela Ponomarenko Janić peta v finalu C na 500 metrov, Jošt Zakrajšek šesti v finalu C na 1000 metrov, Mia Medved pa je bila najhitrejša v finalu E na 500 metrov.

Za slovenski dosežek dneva je poskrbel bohinjski kajakaš Rok Šmit, ki je nastopil v finalu B na 200 metrov ter v cilj priveslal kot osmi, kar je pomenilo končno 17. mesto. V finalu A sta za dvojno zmagoslavje Litve poskrbela Arturas Seja in Ignas Navakauskas.

V nedeljo Šmita skupaj z Mio Medved čaka še nastop v finalu A mešanih kajakaških dvojcev na 500 metrov.

Špela Ponomarenko Janić je osvojila 23. mesto. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Na olimpijski 500-metrski razdalji sta med kajakašicami tekmovali Špela Ponomarenko Janić in Medved ter zasedli končni 23. oziroma 37. mesto.

Kot zadnji slovenski tekmovalec današnjih preizkušenj se je na progo podal še Jošt Zakrajšek v finalu C olimpijske 1000-metrske razdalje. Kajakaš tacenskega kluba je zasedel 24. mesto.

Jošt Zakrajšek je na razdalji 1000 metrov zasedel 24. mesto. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Z nastopi sem lahko kar zadovoljen, ne pa z rezultatom. Konkurenca je močna, ampak vendarle je to svetovni pokal. Žal sem še v fazi prihajanja v formo, saj se mi je zaradi bolezni aprila vse nekoliko zavleklo. Analize so pokazale nekatere pozitivne stvari in verjamem, da bo do Poznanja čez 14 dni že precej drugače," je po nastopu povedal Zakrajšek.