Rok Drakšič prejel ponudbo, ki je ni mogel zavrniti. Odhaja na sever.

Rok Drakšič je postal novi trener finske reprezentance v judu. "Prejel sem ponudbo, ki je nisem mogel zavrniti. To je zame nov izziv, ki se ga že veselim. Finski judo, ki v zadnjih letih ni imel vidnejših uspehov na velikih članskih tekmovanjih, bom poskušal dvigniti na višjo raven," je za Delo potrdil 33-letni Slovenec, ki bo z najboljšimi judoisti in judoistkami iz dežele tisočerih jezer začel delati septembra.

Na Finskem ne skrivajo zadovoljstva nad tem, da so v svoje vrste zvabili 33-letnega trenerja iz Griž. "Že od lanske jeseni smo iskali ustreznega selektorja za našo reprezentanco. Da smo dobili Roka, je sijajno za ves finski judo. Verjamem, da se bodo naši judoisti z njegovo pomočjo povzpeli stopnico višje," je optimistična Jaana Jokinen, nekdanja vrhunska judoistka in zdaj trenerska direktorica pri finski judoistični zvezi, pri kateri upajo, da bodo v Helsinkih ustvarili pripravljalno bazo v skladu z visokimi mednarodnimi standardi, še danes poroča Delo v tiskani izdaji.

Judo želijo vrniti tja, kjer je nekoč že bil

"V finski zvezi imamo velike ambicije, saj si želimo naš judo vrniti tja, kjer je nekoč že bil. Imamo skupino judoistov, ki imajo velik potencial. Verjamemo, da jim bo Rok s svojimi izkušnjami in znanjem pomagal uresničiti visoke cilje, ki smo si jih zadali," je po sklenitvi sodelovanja z Drakšičem, evropskim prvakom iz Budimpešte 2013, izjavil predsednik finske judoistične zveze Marko Laaksonen.

Rok Drakšič se lahko pohvali tudi z naslovom evropskega prvaka v judu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Rok Drakšič je za Slovenijo nastopil na poletnih olimpijskih igrah 2008 v Pekingu in v kategoriji do 60 kilogramov osvojil 21. mesto. Pred tem je na sredozemskih igrah 2005 osvojil srebrno medaljo, na sredozemskih igrah 2009 pa je osvojil bron. Na evropskih prvenstvih ima eno zlato in štiri bronaste medalje. Na svetovnih prvenstvih je bil najvišje peti, še poroča STA.