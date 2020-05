"Običajno sem upornik, tokrat pa ne bom prehiteval"

Fabjan je marca letos sploh prvič od leta 1992, odkar obstaja klub Sankaku, moral zapreti vrata vadbenega centra. Foto: Ana Kovač Športne panoge se vsaka na svoj način soočajo z novo realnostjo, ki nam jo je prinesla pandemija koronavirusa. Ena izmed njih je socialna distanca, ki naj bi jo ljudje držali do drugih v skupini. Kako je s tem v svetu juda, kjer je ohranjanje razdalje misija nemogoče? Kdaj pridejo na vrsto borbe v pravem pomenu besede?

Sprostitev ukrepov na področju športa oziroma vadbe registriranih športnikov za judoiste pomeni nov vir motivacije, pravi Marjan Fabjan, strokovni direktor Judo zveze Slovenije in ustanovitelj najuspešnejšega slovenskega judo kluba Z’dežele Sankaku.

"Športniki se po karanteni na treninge vračajo polno motivirani, so pa med njimi tudi redke izjeme, ki se bodo morda odločile za drugačen način življenja. To bo pokazal čas. Kljub temu, da so zelo motivirani, pa jim prav gotovo ni lahko, saj so formo vsi tempirali na letošnje olimpijske igre. Če bodo zdaj vseskozi v pogonu, se to prav gotovo ne bo dobro končalo. Tudi sam sem na veliki preizkušnji, kako odmerjati treninge," pravi Fabjan, ki se mu zdi, da vlada prehitro odpravlja ukrepe, ki so jih pred dvema mesecema sprejeli za zajezitev širjenja novega koronavirusa.

Kdaj bodo tekmovanja? Tega ne ve nihče.

Odgovora na vprašanje, kdaj bodo slovenski judoisti prvič ugriznili v tekmovalno jabolko, ta trenutek ne pozna nihče.

Prestavljen je namreč majski masters v Dohi (28. maj 2020), enako velja za tekmo za Grand Prix v Budimpešti (12. junija 2020), medtem ko evropsko prvenstvo še precej oddaljenega 8. novembra vsaj za zdaj ostaja na koledarju.

Fabjan pravi, da fantje in dekleta trenutno sploh ne razmišljajo o tekmovanjih. Misli in energijo bodo najprej morali usmeriti v dobro fizično pripravo, saj je večina tekmovalcev v obdobju karantene krepila predvsem pasivne mišice.

"Sam mislim, da bi bilo najbolje, če bi letos več tekmovali na državni ravni, nihče namreč ne ve, kako bo s potovanji," je dejal. "Za grand prix septembra v Zagrebu je po mojem mnenju še prezgodaj, bolj razmišljam, da bi lahko izpeljali tekmo v Abu Dabiju oktobra, decembra v Tokiu … Še bolj pa se nagibam k temu, da bi bilo bolje začeti s turnirji v Sloveniji."

Kdaj bodo slovenski judoisti spret lahko trenirali tako kot nekoč, ne ve nihče. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Več skupnih priprav v Sloveniji?

V večini slovenskih judo klubov po besedah Fabjana že trenirajo v telovadnicah, na Lopati pa bodo še ta teden vztrajali v naravi. Za zdaj se za borbe še niso odločili, trenutno je dovoljeno le, da vadita po dva (vedno ista?) judoista skupaj.

"Običajno sem upornik, tokrat pa ne bom prehiteval. Stvari se bomo lotevali postopoma," je napovedal. "Ta trenutek jih ne želim preveč obremenjevati z napornimi treningi, saj se lahko zgodi, da bi zaradi padca imunskega sistema kdo od njih zbolel, česar si seveda ne želim. Ne vemo, kakšno povezavo ima koronavirus s padcem imunskega sistema. Časa je dovolj, verjetno bomo formo tempirali na prihodnje leto, ne na jesenski del tekmovanja. Nujno je, da vmes naredimo pavzo, da se kdo ne poškoduje."

Fabjan pričakuje, da bo zdaj v slovenskih judo krogih več skupnih priprav, saj bodo že zaradi stroškov prisiljeni več vaditi na državni ravni. "Pričakujem, da bi lahko skupaj trenirali v Ljubljani, v Celju ali Mariboru."

Fabjan pozdravlja prestavitev olimpijski iger, a se boji, kako bodo tekmovalci ves ta čas ohranjali formo in motivacijo. Foto: Stanko Gruden, STA

V kakšnem stanju so trenutno slovenski kandidati za nastop na olimpijskih igrah? Evropska prvakinja v kategoriji do 78 kilogramov Klara Apotekar nadaljuje rehabilitacijo po poškodbi, ki jo je v začetku karantene morala prekiniti, še vedno ob nekaterih gibih čuti določene bolečine, se pa počasi priključuje treningom, a trenira po svojem programu, pravi Fabjan.



Tudi Tina Trstenjak, olimpijska prvakinja iz Ria de Janeira v kategoriji do 63 kilogramov, trenira po svojem programu. Treningom se priključuje tudi Klarina starejša sestra Ana Velenšek, dobitnica bronastega odličja v Riu, ki tekmuje v kategoriji nad 78 kilogramov.



"Predvidevam, da je zaradi trenutne situacije težava tudi za Gomboca, Leškijevo in Štangarjevo, a ne vem natanko, saj prihajajo iz drugih klubov in v času karantene nismo bili v stiku," pravi Fabjan.

Najprej naj se okrepi gospodarstvo, šele potem bo na vrsti šport

Dodaja še, da je zdaj bolj pomembno, da se po epidemiji najprej okrepi gospodarstvo, saj se bo le tako finančno, s sponzorstvi okrepil tudi šport. "Razumeti moramo, da denarja ni na pretek. Najprej naj se na noge postavi gospodarstvo, le tako nam bodo lahko pomagali," je še dejal Fabjan. "Ta trenutek ni prav, da se šport postavlja v prve vrste in bori za denar. Seveda ga nekaj potrebujemo, da izpeljemo programe, ni pa zdaj čas za razne zahteve po nagradah in podobnem."

Judo zveza Slovenije je med klube za premostitev koronakrize razdelila 20 tisoč evrov. Znesek je bil odvisen od števila registriranih tekmovalcev v posameznih klubih. To pomeni, da so manjši klubi dobili manj denarja, večji pa lahko tudi 800 evrov, je še pojasnil Fabjan.