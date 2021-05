Ristićeva se je na EP ustavila pred polfinalom

Karateistka KK Kranj, branilka srebra z zadnjega EP in slovenska kandidatinja za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, je bila v uvodnem krogu v kategoriji do 61 kg prosta, nato pa je premagala Makedonko Moniko Pendarovsko in Švicarko Noemie Kornfled.

Kiti Smiljan v kategoriji do 68 kg, Maša Simonić v katah, Stefan Joksimović v kategoriji na 84 kg, Aleks Klobasa v kategoriji do 84 kg, Jaka Gaal v kategoriji v 75 in Nejc Sterniša v katah so se poslovili po uvodnem nastopu.