Razsodba sojenja v dopinški aferi Aderlass sredi januarja

Avstrijski in nemški policisti so SP v Seefeldu izkoristili za protidopinško akcijo in razkrinkali združbo, ki je športnike zalagala s prepovedanimi poživili. Potrdili so vpletenost najmanj 23 športnikov iz osmih držav. Osrčje zgodbe sestavlja že imenovani nemški zdravnik za športno medicino, ki mu grozi zaporna kazen od enega do 10 let.

Osumljeni zdravnik naj bi z najmanj četverico pomočnikov športnikom med letoma 2011 in 2019 pomagal predvsem z nedovoljenimi transfuzijami krvi. Sodeloval je tudi s slovenskimi športniki. Zaradi povezav v aferi je Uci slovenska kolesarja Boruta Božiča in Kristijana Korena kaznovala z dveletno prepovedjo nastopanja. Na seznamu pa je po poročanju tujih medijev še tretji, doslej neimenovan slovenski kolesar.

Med športniki, ki so jih ujeli v operaciji Aderlass oziroma "operaciji puščanja krvi", so bili še nekateri znani kolesarji, kot so Danilo Hondo, Alessandro Petacchi, Hrvat Kristijan Đurasek, jedro osumljenih sodelovanja z zdravnikom pa so sestavljali smučarji tekači na čelu z Avstrijcem Johannesom Dürrom, ki je afero razkril v intervjuju in dobil 15-mesečno pogojno zaporno kazen. Med njimi pa so bili tudi Kazahstanec Aleksej Poltoranin in Estonca Karel Tämmjarv in Andreas Veerpalu.