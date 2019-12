Prvi mož slovenskega plavanja: Najboljšim smo se spet približali

Slovenski plavalci evropsko prvenstvo v 25-metrskih bazenih v Glasgowu zapuščajo s šestimi finalnimi nastopi, 12 uvrstitvami do 16. mesta in 11 državnimi rekordi. "To priča, da smo dobro delali. Najboljšim smo se spet malo približali," je v oceni prvenstva povedal selektor Gorazd Podržavnik.

S tremi finali je izstopala Katja Fain, po enkrat pa so v finalu nastopili Peter John Stevens, Tjaša Pintar in Tjaša Oder. Slednja je v finalu na 800 metrov prosto dosegla celo izid, ki je do zdaj vselej zadostoval za kolajno, tokrat pa je bil finale izredno hiter.

Da je Slovenija spet del evropskega vrha, pa je s finalom in sedmim mestom najbolj potrdila ženska štafeta 4 x 50 metrov prosto z Nežo Klančar, Janjo Šegel, Tjašo Pintar in Katjo Fain.

V plavanju vladajo slabe statusne razmere

A razvajeni slovenski ljubitelji športa so s tovrstnih tekmovanj iz preteklosti vajeni kolajn. Ta je tokrat ponovno manjkala. Selektor pa pri lovu na kolajne ne opozarja le na delo v bazenu, ampak s prstom kaže na slabe statusne razmere v plavanju.

"Mlajše plavalke Katja Fain, Janja Šegel in Neža Klančar so končno dozorele in šle čez tako imenovano pubertetno obdobje. V Glasgowu so plavale odlično. Tudi starejše so dodale svoje. Za kolajne pa bo bolj kot sam trening treba spremeniti druge stvari. Tukaj mislim predvsem socialni status plavalcev in plavalk. Drugače bodo prehitro sklenili svoje športne poti."

"Tukaj sta Martin Bau in Peter John Stevens pri fantih, Odrova, Vozlova in Pintarjeva pri dekletih. Pri njih ne gre več za entuziazem. Če ne vidijo eksistence in smisla v športu, bodo prehitro nehali, kar se nam je dogajalo že v prejšnjih generacijah," opozarja selektor.

Foto: STA

Štafeta kot stalnica slovenskega plavanja?

Kot dodaja, je tudi mlajšim treba pokazati, da obstaja ustrezen sistem. Sicer se mladi zadovoljijo s finali, do kolajn malo zmanjka, a zaradi socialnega statusa nehajo v obdobju, ko bi naredili še tisti odločilni korak naprej. Ozrl se je tudi naprej in še enkrat poudaril, da naj bi štafeta, ki je spadala med najprijetnejša presenečenja na Otoku, postala stalnica slovenskega plavanja.

"Ponavljam, da bomo v Budimpešti nastopili z ženskima štafetama na 4 x 100 in 4 x 200 metrov prosto. V osnovi so glavne favoritinje za obe vrsti Klančarjeva, Fainova, Šeglova in Pintarjeva. A ne gre za zaprto zgodbo. Vrata so odprta vsem, saj nihče nima posebnega statusa in se bodo vse morale dokazati. Zato upam, da bodo tej četverici začele za ovratnik dihati tudi preostale. Tako doma kot na študiju v ZDA imamo še kar nekaj plavalk, ki bi lahko konkurirale za obe ekipi."

Podobno velja za posamične nastope. "Ta ekipa je jedro reprezentance za evropsko prvenstvo prihodnje leto v Budimpešti. Kandidatov pa je še kar nekaj. Vsi poznajo norme in želim si, da bi nas s svojimi dosežki začeli opozarjati nase."

Pri tem je zanimivo, da je Podržavnik v selektorski vlogi norme za najboljše malce omilil, nekoliko razširil reprezentanco, kar sta mu na Škotskem z osebnimi rekordi vrnila mladinca Primož Šenica Pavletič in Daša Tušek, pa tudi Tjaša Pintar, ki je dobila priložnost v štafeti, kjer se je izkazala celo z nosilno vlogo, saj je tovrstnih tekem vajena s študija v ZDA. Po odlični pripravi je osebne rekorde dosegala tudi v posamičnih disciplinah.

"Če bi norme lovili do zadnjega roka, bi bili tekmovalci za tekmo spočiti in optimalno pripravljeni 14 dni pred prvenstvom, na tekmi v Kranju. Sam sem spremljal njihovo delo in se odločil, da so pozimi pokazali dovolj in naj se v miru pripravijo za Glasgow. Ta odločitev se je tukaj obrestovala," je inovativen pristop pri sestavi ekipe razložil selektor.

Zdaj z napetostjo čaka še miting v Mariboru, ki bo na sporedu konec tedna. "Plavalna zveza se je v sodelovanju z mariborskim Branikom pred leti odločila, da tam vsako leto gostijo miting po decembrskem evropskem ali svetovnem prvenstvu. Tekmovalci so takrat še v formi in tekma je lepa priložnost za lovljenje norm. Olimpijske norme A z izjemo Tjaše Oder nima še nihče in morda to komu uspe že v Mariboru. Potem se bo lahko v miru pripravljali na igre. Odprta pa je tudi kopica drugih norm."