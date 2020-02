Živa Dvoršak: Obeta se neizprosen boj za vsako strelsko decimalko

Pred slovensko strelsko reprezentanco je eno najbolj pomembnih tekmovanj v letošnji sezoni. Na evropskem prvenstvu z zračnim orožjem med 23. februarjem in 2. marcem bo nastopilo deset strelcev in strelk, od tega šest v članski in štirje v mladinski konkurenci, prva violina slovenske izbrane vrste v Stoletni dvorani v Vroclavu pa bo Živa Dvoršak.

Poleg Ljubljančanke, ki je še vedno "v lovu" za olimpijsko kvoto za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, bosta v disciplini zračna puška nastopili še Urška Kuharič in Klavdija Jerovšek ter Nejc Klopčič, v disciplini zračna pištola pa Jože Čeper in Sašo Stojak.

V izjemno lepi dvorani v Vroclavu, ki je od leta 2006 na seznamu svetovne naravne in kulturne dediščine Unesca, bodo slovenske barve v mladinski konkurenci z zračno puško zastopali Teja Medved, Sara Slak in Luka Lukič, z zračno pištolo pa Anja Prezelj.

Slovenska strelska reprezentanca je bila pod vodstvom selektorice Andreje Vlah v zadnjem času zelo dejavna, nastopila je na številnih domačih in mednarodnih tekmovanjih, na zadnjem turnirju državnih lig konec tedna v Ljubljani pa je v polnem sijaju zablestela Dvoršakova, ki je dosegla nov državni rekord (630,6 kroga).

Konkurenca vse močnejša

Ljubljančanka se je v zadnjih letih "specializirala" za nastope z malokalibrsko puško, v kraljevski strelski disciplini trojni položaju in leže na 50 metrov je nanizala nekaj vrhunskih izidov, še vedno pa jo malenkosti ločijo do uvrstitve na olimpijske igre v Tokiu.

"V zadnjih letih je strelstvo naredilo velik korak naprej na številnih področjih. Izidi na tekmah so neprimerno višji kot pred leti, konkurenca je vse bolj izostrena in široka, za evropske strelke pa je pred bližnjo veliko tekmo na Poljskem oteževalna okoliščina, da so večino olimpijskih kvot za Tokio pobrale tekmovalke iz Azije," je uvodoma dejala Dvoršakova.

"V Vroclavu se zavoljo tega obeta neizprosen boj za vsako strelsko decimalko, v tej 'živčni vojni' bodo odločale malenkosti. Vse evropske strelke, vključno z menoj, bodo na Poljsko prišle še dodatno motivirane in z željo, da se prebijejo v Tokio," je dodala Dvoršakova. Si bo zagotovila tretje zaporedne olimpijske igre? Foto: Sportida

Po tretje olimpijske igre

Ob tem je najbolj vroče slovensko strelsko železo na mednarodni ravni trenutno najvišje uvrščena tekmovalka brez osvojene olimpijske kvote na lestvici Mednarodne strelske zveze (ISSF), kar prav tako prinaša nastop na igrah v Tokiu, a Ljubljančanka bo naredila vse, da si že na Poljskem izbori nastop v deželi vzhajajočega sonca, kar bi bil že njen tretji po Londonu 2012 in Rio de Janeiru 2016.

Dvoršakova je svojo vrhunskost na tekmah z zračno puško že velikokrat dokazala, najbolj leta 2013, ko je na evropskem prvenstvu v Odenseju osvojila odličje bronastega leska, še trikrat pa se je prebila v veliki finale. V Vierumaekiju 2012 je osvojila sedmo, v Moskvi 2014 in Györu pa osmo mesto.

Na lanskem evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v Osijeku je za najboljši slovenski rezultat v članski konkurenci poskrbela Klavdija Jerovšek, ki je z zračno puško zasedla 25. mesto, v mladinski konkurenci pa sta se Luka Lukić in Anja Prezelj prebila v "top 20".