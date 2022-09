Po porazu z Malto vaterpolisti za 15. mesto

Slovenski vaterpolisti, ki so se po 16 letih in Beogradu 2006 vrnili na evropska prvenstva, na prvenstvu v Splitu ostajajo brez zmage. Tudi tokrat so varovanci selektorja Krištofa Štromajerja pokazali zelo solidno predstavo, pokopala pa jih je neučinkovitost v zadnji četrtini in zelo dobre obrambe nasprotnega vratarja v drugem polčasu.

Slovenski vaterpolisti na tekmi nikoli niso vodili, a so vedno znova izničili prednost, tudi zaostanek dveh golov. V prvem delu so bili statistično celo boljši tekmec, a se je polčas končal 5:5, saj so Slovenci pri 14 strelih le šestkrat merili v okvir gola, kar pet žog pa je končalo v mreži.

Tudi v zadnji del sta ekipi ob izidu 8:8 šli poravnani, Slovenija pa je bila nekoliko oslabljena, saj je ob tretji izključitvi ostala brez najboljšega strelca na prvenstvu Benjamina Popovića. Gol Nicholasa Bugellija še ni pomenil poraza, ta pa se je začel oblikovati takoj nato, ko je Dino Zammit zadel iz protinapada. Gol je dodal še Matthew Zammit, tekma pa je bila nesporno odločena, ko je Andreas Galea minuto in pol pred koncem zadel za 12:8. Martin Stele je v naslednjem napadu dosegel zadnji gol za Slovenijo.

Ob Steletu so za Slovenijo zadeli še Jan Justin in Jaša Kadivec po dvakrat, Jaša Lah, Aleksander Cerar, Matej Nastran in Matic Rahne.

Malta, ki je dosegla sploh prvo zmago na evropskih prvenstvih, se bo za 13. mesto pomerila z Nemčijo, ki je bila od Slovaške boljša z 18:7.