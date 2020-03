Po novem tudi brez judoističnih tekmovanj

JZS je tako do nadaljnjega odpovedala vsa uradna tekmovanja pod okriljem JZS, ki jih organizirajo klubi, državno prvenstvo za člane in članice ter prvenstvo do 16 let, ki je bilo predvideno za 28. marca 2020. Do preklica ukrepov so odpovedana tudi vsa tekmovanja v okviru šolskih športnih tekmovanj.

Vsa uradna tekmovanja, ki se ne bodo mogla izvesti na predviden datum, vključno z državnim prvenstvom, se bodo lahko organizirala po preklicu ukrepov, pravijo pri JZS.

Včeraj zvečer je tudi mednarodna judo zveza odpovedala vsa tekmovanja pod njihovim okriljem, med drugim tudi vseh tudi kvalifikacijskih turnirje za olimpijske igre, in sicer do 30. aprila 2020.

Odpovedan je tudi grand slam v Jekaterinburgu, ki bi moral biti prihajajoči konec tedna.

V primeru, da se bodo zdravstvene razmere izboljšale, bosta na sporedu še grand slam v Bakuju med 8. in 10. majem ter masters v Dohi med 28. in 30. majem.

Junija bodo v Budimpešti predvidoma izpeljali grand slam namesto velike nagrade, kvalifikacije za OI se podaljšajo do 30. junija, celinska prvenstva, ki so na sporedu do 30. aprila, pa se bodo prestavila na poznejši datum.

Evropska judo zveza zaenkrat še ni odpovedala vseh svojih tekmovanj, prihajajo pa posamezne odpovedi glede na državo organizatorja.

