Ko gledalci vztrajajo na svojih mestih kljub skoraj polurnemu nalivu, potem veš, da si delal prav. Tako bi lahko zapisali ob sinočnjem nočnem plezalnem spektaklu nad Ljubljanico, kjer so najboljši slovenski plezalci plezali po horizontalni plezalni steni nad Ljubljanico, ki jo je šest metrov nad gladino držalo velikansko dvigalo. Zmagovalca posebnega večera sta bila Vita Lukan in ambasador projekta Triglav The Rock – Street Edition Jernej Kruder.

Atraktivno tekmovanje, ki ga je vseskozi krojilo muhasto vreme, je pripravila agencija Extrem, znana po organizaciji svojevrstnih tekmovanj na prostem. Tokrat so želeli stopiti še korak dlje.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Letošnja izvedba tekmovanja Triglav The Rock – Street Edition je nadgradnja lanske revialne tekme v odbojki na Ljubljanici. Upam, da se bo zapisala v anale Ljubljane kot poseben performance," si želi Simon Rožnik, direktor agencije Extrem.

Upam, da se bo tekma zapisala v anale Ljubljane, si želi direktor agencije Extrem, ki je organizirala plezalni dogodek Triglav The Rock - Street Edition. Foto: Grega Valančič/Sportida

Korak dlje je bilo treba storiti tudi zaradi koronaukrepov. Na tekmovanju je bilo namreč kar 30 tekmovalcev iz tujine, treba je bilo priskrbeti rezultate testiranja na novi koronavirus, poskrbeti za hotelsko namestitev gostov, za nameček pa se vseskozi ukvarjati z vremensko napovedjo, ki organizatorjem plezalnega spektakla Triglav The Rock (prejšnja tri leta na Kongresnem trgu) vedno znova povzroča preglavice.

Selektor mladinske reprezentance Anže Štremfelj je bil eden od postavljavcev smeri. Foto: Grega Valančič/Sportida

Kvalifikacije je dež pregnal v dvorane

Kot rečeno je vreme tudi tokrat tekmo ukrojilo po svoje, povzročilo pa je tudi nekaj tehničnih težav, zaradi česar je bil šov nekoliko manj spektakularen, kot so si organizatorji zamislili.

Glavna atrakcija večera je bila horizontalna plezalna stena s flourescentnimi oprimki, ki jo je v zraku držala velikanska hidravlična dvižna roka avtodvigala specializiranega vrhniškega podjetja za dvigovanje težkih bremen. Smeri sta postavila trenerja Domen Švab in Anže Štremfelj, plezalci pa so pri plezanju lahko uporabljali samo roke. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tako so morali zaradi padavin prilagoditi kvalifikacijski del, v katerem bi se morali tekmovalci preizkusiti v plezanju po Plečnikovih znamenitostih, od Rimskega zidu do Jakopičeve galerije, pa Streliške ulice pri Waldorfski šoli in Plečnikovem podhodu, sito finalistov pa bi se moralo ustvariti v treh plezalnih centrih, kjer so plezalni izzivi še težji kot v naravi.

Utrinki iz polfinala (foto: Grega Valančič)

Zaradi napovedanih padavin se je celotno dogajanje predtekmovanja moralo preseliti v plezalne centre Bolder scena, Plezalni center Ljubljana in Balvanija.

Tekmovalci so se na prizorišče pripeljali z ladjico (in se po lestvi povzpeli do stene), za odhod pa jim ni preostalo drugega kot plavanje, saj so vsi po vrsti hočeš nočeš na koncu pristali v hladni Ljubljanici, ki naj bi imela okrog 17 stopinj Celzija. Eni prej, drugi pozneje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Parada najboljših slovenskih plezalcev, Garnbretova na častni tribuni

Sledil je polfinalni in finalni del nad lepo osveženo Ljubljanico (17 stopinj Celzija), kamor se je uvrstilo šest najboljših posameznikov v moški in ženski konkurenci, ki so merili moči z deseterico najboljših slovenskih športnih plezalcev.

Tako so gledalci, ki se jih je na obeh bregovih Ljubljanice zbralo res lepo število, kar kaže, da v koronačasih ljudje hrepenijo po dogajanju, v horizontalni steni lahko spremljali skoraj celotno slovensko reprezentanco, z izjemo Janje Garnbret, ki si je tekmo s svojim trenerjem Romanom Krajnikom raje na suhem ogledala s častne tribune.

Tekmo si je ogledala tudi Janja Garnbret. Foto: Grega Valančič/Sportida

Močna ploha zamaknila finale in povzročila nekaj tehničnih težav

Tik pred začetkom izločilnih bojev v parih – v drugi krog je napredoval boljši v paru, tisti, ki je preplezal več oprimkov ali dosegel boljši čas - se je nebo znova odprlo, na navijače pa se je vsula ploha, ki so jo nekateri stoično prenašali z dežniki v rokah, drugi pa so se zatekli pod nadstreške bližnjih hiš ali strehe lokalov in se po koncu nadloge z neba znova vrnili na mestno plažo.

Večerni del se je začel s predstavijo 16 finalistk in finalistov, ki so se pomerili v izločilnih bojih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Finale in podelitev (foto: Grega Valančič)

Finale je bil povsem v znamenju slovenske reprezentance. Ambasador projekta Jernej Kruder je v finalnem krogu premagal Anžeta Peharca, Vita Lukan pa je bila boljša od olimpijke Mie Krampl.

Zmagovalna trojka: drugouvrščena Mia Krampl in Anže Peharc, zmagovalca Vita Lukan in Jernej Kruder ter tretja Julija Kruder in Luka Potočar. Vsi so člani slovenske reprezentance v športnem plezanju, ki že pogreša tekmovalne občutke. Foto: Grega Valančič/Sportida

To je bila ena redkih tekem za slovenske športne plezalce v tej sezoni, kjer preizkušnje odpovedujejo ali prestavljajo kot po tekočem traku. Edina tekma za svetovni pokal je bila prejšnji vikend v Brianconu, kjer sta Garnbretova in Domen Škofic na težavnosti preizkušnji zasedla drugi mesti. Prihodnjo nedeljo bo v Log - Dragomerju prva tekma državnega prvenstva v balvanskem plezanju.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Triglav The Rock 2021?

Kot je dal slutiti Rožnik, bodo tekmo v plezanju po uličnih znamenitostih prej ko slej morali ponoviti, saj je bilo zanjo ogromno zanimanja.

"Želja plezalcev je, da bi plezali na prostem, v mestu, kar nam je tokrat preprečilo vreme. Si pa vsekakor želimo, da bi nam odgovorne institucije dovolile, da bi plezali lahko vsaj še po Šancah na Ljubljanskem gradu. Zagotavljam, da ne bomo ničesar uničili, samo plezali bi radi po steni. Mogoče bomo tekmo ponovili, mogoče pa se bomo spomnili še česa boljšega. Pustimo času čas in pustimo, da korona mine," je dejal Rožnik.

Celoten projekt Triglav The Rock - Street Edition je bil ocenjen na več kot 100 tisoč evrov, podprli pa so ga številni pokrovitelji.