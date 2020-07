Plezalci ostali brez svetovnega pokala na Kitajskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna zveza za športno plezaje (IFSC) je danes potrdila, da je bila prisiljena odpovedati vse tri tekme svetovnega pokala na Kitajskem. Med oktobrom in začetkom decembra bi morali tekme gostiti v Chongqingu, Wujiangu in Xiamenu, poroča avstrijska tiskovna agencija Apa.

Glavni razlog je pandemija novega koronavirusa, konkretno pa na Kitajskem z ukrepi za preprečevanje širitve virusa tovrstne prireditve niso dovoljene.

Za zdaj je tako edina tekma v težavnosti predvidena konec avgusta v francoskem Brianconu, septembra in oktobra pa naj bi ameriški Salt Lake City in Seul gostila tekmi na balvanih in v hitrostnem plezanju.

