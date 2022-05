Pijani boksarski prvak Fury ni smel v taksi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Triintridesetletni Tyson Fury je po zadnji zmagi napovedal upokojitev, a tej verjame le malo kdo. Večina boksarskih strokovnjakov je prepričanih, da bo šel vsaj še enkrat v ring z zmagovalcem dvoboja med Ukrajincem Oleksandrom Usykom in Angležem Anthonyjem Joshuo. A te dni je Fury na oddihu na jugu Francije, kjer se očitno imenitno zabava.

Pred dnevi so ga ujeli vidno pijanega, kako je v Cannesu poskušal sesti v taksi. Opotekal se je, podpiral ga je oče John Fury, francoski taksist pa je prevoz opitih strank očitno zavrnil. To je boksarja ujezilo, da je, ko je taksi odpeljal, jezno brcnil proti vozilu in skoraj padel.

Fury se je pred tem z družino sproščal na najeti jahti, čez dan pa, kot kaže, zvrnil kakšno alkoholno pijačo preveč.

