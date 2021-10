Peter John Stevens zmagal v Dohi: Iz tekme v tekmo dvigujem formo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Arno je imel prav danes 26. rojstni dan in zmago bi mu moral skoraj podariti, a se je tako za oba razšlo na najlepši možen način," je po zmagi na pol v šali za STA povedal Stevens.

Nato je vendarle bolj resno ocenil predzadnjo predstavo pred novembrskim evropskim prvenstvom v 25-metrskih bazenih v Kazanu: "Gre tako, kot sem si želel. Iz tekme v tekmo dvigujem formo in stopnjujem izid. Danes sem do zmage prišel v končnici, ko sem odlično prišel v cilj. Še malenkost več sem si želel na 100 m prsno, kjer pa pravi napredek še manjka, izidi, ki jih dosegam, pa so zelo konstantni."

Kot pravi Stevens, iz Dohe neposredno potuje v Tatarstan na zadnjo tekmo svetovnega pokala in tam bo nato počakal tudi evropsko prvenstvo. "Zdaj bo pomembno, da ohranim stik z vodo in pravilno tempiram formo. S težkimi treningi bom zdaj tukaj zaključil."

Zelo dobro je nastopila tudi mariborska olimpijka Katja Fain, ki je drugič v dveh dneh pristala na stopničkah. Na 200 m prosto je dosegla soliden izid 1:54,51 in prehitela jo je le Avstralka Madison Wilson z 1:53,54. Tretja je bila z velikim zaostankom Nemka Annika Brühl.

V soboto bo slovenske nastope v Dohi sklenila Fainova, ki je prijavljena za nastopa na 200 m mešano in 800 m prosto.

