Pet slovenskih zmag v Zagrebu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Janja Šegel je bila najboljša na 200 m prosto in 200 m hrbtno.

Janja Šegel je bila najboljša na 200 m prosto in 200 m hrbtno. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Slovenski plavalci so na mitingu v Zagrebu osvojili pet zmag. Dvakrat je na najvišjo stopničko stopila Ravenčanka Janja Šegel, ki je bila najboljša na 200 m prosto in 200 m hrbtno. Peter John Stevens je dobil tekmo na 50 m prsno, Sašo Boškan na 400 m prosto in Sara Mihalič na 200 m mešano.

Šeglova je v prostem slogu zabeležila izid 2:03,34, v hrbtnem pa 2:19,10. "To je moja prva tekma v 50-metrskem bazenu po več kot pol leta. Ob tem smo se ravnokar vrnili z intenzivnih priprav na Madžarskem, zato sem z izidi zadovoljna. Res sem utrujena, a tudi v naslednjih tednih na treningih ne bo popuščanja," je po tekmi za STA povedala Šeglova, ki pravi, da prvo pravo stopnjevanje izidov pričakuje aprila na mitingu v Gradcu. Do vrhunca sezone, sama si je izbrala avgustovsko evropsko prvenstvo v Rimu, ima še precej časa.

Stevens je bil z 28,19 prepričljivo najboljši na 50 m prsno. "Tudi jaz sem nastopal utrujen po pripravah, veliko smo delali na moči in zato potrebne hitrosti nikakor nimam. A to se vidi pri vseh, ki smo s priprav. Izid seveda ni blesteč, a tudi ni slab za ta čas in nekje je treba začeti. Mislim, da sem storil prvi korak proti uspešni sezoni," je dosežek ocenil Stevens.

"Mislim, da sem storil prvi korak proti uspešni sezoni," je povedal Peter John Stevens. Foto: Vid Ponikvar

Slednji se je dotaknil tudi decembrske okužbe s koronavirusom in priznal, da je imel pri vrnitvi v bazen kar nekaj težav. "Sprva sem po bolezni treniral le po pol ure na dan, da sem vzdrževal nekaj kondicije in stika z vodo. Zdaj je na srečo, vsaj tako kaže, spet vse v redu."

Stevens napoveduje prve boljše izide aprila na mitingu v Eindhovnu, že čez 14 dni pa bo vnovič preveril formo na Reki.

Za tekmo večera pa sta poskrbela triglavan Boškan in Primož Šenica Pavletič iz PK Ljubljana na 400 m prosto. Na koncu ju je ločilo 12 stotink sekunde, saj je Boškan tekmo veliko hitreje začel, v drugi polovici pa je Šenica Pavletič razliko zmanjševal in odločil je zadnji zavesljaj.

Za tekmo večera sta poskrbela triglavan Sašo Boškan (na sliki) in Primož Šenica Pavletič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Med ostalimi Slovenci je bil Ravenčan Jaš Berložnik drugi na 200 m delfin in 400 m mešano ter tretji na 200 m prsno. Jak Pušnik iz Olimpije in Primož Šenica Pavletič sta osvojila drugo in tretje mesto na 100 m hrbtno.

Na stopničkah je bila še vrsta ravenskih plavalcev. Nija Gerdej je bila druga na 200 m mešano in tretja na 100 m prsno, Lana Kokot tretja na 800 m prosto, Neli Pšeničnik pa druga na 50 m hrbtno in Hana Sekuti tretja na 100 m delfin.

Preberite še: