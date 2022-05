Ovsenikova obstala v prvem krogu

Tanja Ovsenik (desno) živi v Torontu v Kanadi, v letoh 2018 in 2019 je imela tri profesionalne borbe in zabeležila tri zmage. Od 20. aprila 2019 ni več stopial v profesionalni ring.

Tanja Ovsenik (desno) živi v Torontu v Kanadi, v letoh 2018 in 2019 je imela tri profesionalne borbe in zabeležila tri zmage. Od 20. aprila 2019 ni več stopial v profesionalni ring. Foto: Guliverimage

"Zelo sem razočarana in nimam izgovorov. Neaktivnost je nekaj, mimo česar se ne da. Od sedaj moram biti bolj aktivna. To je bila res izjemna priložnost in ne bi mogla biti bolj hvaležna, da sem nastopila na svetovnem prvenstvu in ring delila z z najboljšimi olimpijskimi boksarkami. Profesionalni stil mi definitivno bolj ustreza in ne morem opisati občutka, kako dobro je stopiti v ring, kaj šele predstavljati Slovenijo. Želim si le, da bi bil rezultat drugačen. Bila sem nesproščena, kar je normalno, če si toliko časa izven ringa. Nikoli poraz, vedno lekcija. Še ena izkušnja, iz katere bom zrasla. Hvala Slovenija, da sem lahko doživela to, o čemer sem sanjala že dolgo časa," je za Boksarsko zvezo Slovenije povedala Ovsenikova.

