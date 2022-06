Na domači tekmi svetovnega pokala Oven četrti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Savi Dolinki pri Bledu se je začel tridnevni tekmovalni spored svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Celju. Klasiko so prestavili na Gorenjsko zaradi prenizkega vodostaja Savinje, od Slovencev pa se je na njej najbolj izkazal Simon Oven, ki je zasedel četrto mesto, do stopničk mu je zmanjkala le sekunda.

Prvo in drugo mesto sta si priveslala Francoza Quentin Bonnetain in Maxence Barouh, ki sta zlato in srebro v klasiki osvojila tudi na pravkar zaključenem svetovnem prvenstvu v Franciji. Tretji je bil tokrat Nemec Andreas Heilinger.

"Zagotovo je škoda te sekunde. Proga je domača in zagotovo bi bil lep občutek doma osvojiti kolajno. Po drugi strani pa imam vseeno dober občutek. Na svetovnem prvenstvu nisem bil najboljši v klasiki in po tem nisem vedel, ali jaz nisem fit, ali samo ne poznam proge. Kot kaže, nisem poznal proge. Z izjemo Francozov, ki so letos res močni, lahko premagam vse. Odpeljal sem tako, kot sem želel. Na Dolinki ni zahtevna voda, tako da je proga zelo fizična. Nimaš valov za počitek, ampak samo goniš. Z linijami sem zadovoljen," je po tekmi dejal svetovni prvak iz leta 2018 Simon Oven.

Nejc Žnidarčič Foto: Nina Jelenc Nejc Žnidarčič je bil osmi, to ni njegova prva disciplina, več stavi na sprinta na Savinji v petek in soboto, ko bo na progi od Žalca do Celja poleg Francozov sodil za glavnega favorita. Anže Urankar, ki prav tako več pričakuje od sprinta, je bil enajsti, mladinec Tjaš Til Kupsch 16., Tim Novak 19., Matija Preskar pa 26.

V konkurenci kajakašic je tokrat veslala le Živa Jančar, saj se tako Ana Šteblaj kot Nika Ozimc ubadata s poškodbo, a vseeno upata na nastop na sprintu. Živa je tekmo končala na 20. mestu. Zmagala je Italijanka Giulia Formenton.

V konkurenci kanuistov je za najboljši slovenski rezultat poskrbel Martin Gale, ki je bil enajsti. Le mesto za njim je tekmo končal Nejc Gradišek, Leon Breznik pa je bil 16. Nejc Gradišek in Martin Gale sta se na progo podala tudi v konkurenci kanuističnih dvojcev, kjer sta bila deveta. V konkurenci kanuistk in ženskih dvojcev nismo imeli predstavnic.