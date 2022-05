Ostermanovo premagala samo olimpijska prvakinja

Devetindvajsetletna kajakašica Anja Osterman je v finalu A zaostala zgolj za zmagovalko, olimpijsko prvakinjo Liso Carrington iz Nove Zelandije, ki je Slovenko prehitela za 1,82 sekunde. Tretja je bila Portugalka Teresa Portela.

Ostermanova, ki je z letošnjim letom začela trenirati s slovaško ekipo in se je slovenski ekipi na tekmi na Češkem pridružila po pripravah na Slovaškem, je najprej v kvalifikacijah na 500 metrov z drugim mestom kvalifikacijske skupine prišla do polfinala, kjer je v svoji skupini postavila najboljši čas, sicer pa je imela drugi čas med vsemi polfinalistkami.

Foto: Nina Jelenc

Primorka iz Kopra še ni končala nastope v Račicah. Uvrstila se je tudi v finale A na najkrajši tekmovalni razdalji. V svoji kvalifikacijski skupini na 200 metrov je celo vpisala najboljši čas in se neposredno uvrstila v nedeljski finale A.

Foto: Nina Jelenc

"Na treningih je šlo res vse super, ampak na tekmah se je vedno stresno sestaviti in tekmo odpeljati perfektno. Ko v kvalifikacijah nisem dala vsega, kar bi lahko, je trener prišel do mene in mi rekel naj zaupam vase, naj grem v srednjem delu močnejše, kar sem naredila. Ko sem prišla v cilj in videla, da imam drugi najboljši čas izmed vseh, sem bila presenečena in zadovoljna. Po eni uri smo tekmovale še na 200 metrov in lahko rečem, da so mišice že kar trde. V nedeljo me čaka še finale na 200 metrov. Upam, da bom tako veslala tudi v finalu. Če bom, vem, da bodo visoka mesta, sicer pa tudi prav. Važno je, da se potrudim, kot se lahko," je bila po kvalifikacijskem delu tekmovanja dobre volje Ostermanova.

