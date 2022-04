Opaža, da se stvari premikajo na bolje

Peter Kauzer je pred dnevi ob tacenski progi v sodelovanju s Kajakaško zvezo Slovenije zasadil svoje drevo. Slovenska krovna organizacija se je namreč zavezala, da bo pri izvajanju svojih programov delovala trajnostno. Ambasador projekta je postal tudi eden najboljših kajakašev vseh časov. Peter je namreč z zasaditvijo drevesa postal tudi njegov skrbnik. Prepričan je, da je treba naravo čuvati. Ob tem dogodku smo s Hrastničanom spregovorili o njegovi športni prihodnosti in dal nam je vedeti, da po športni plati do sebe ostaja neizprosen.

Peter Kauzer je pred dnevi ob tacenski progi posadil svoje drevo (lipo) in postal njegov skrbnik. Foto: Nina Jelenc Dolgo časa ste že v tem športu. Se vam zdi, da smo ljudje danes bolj ozaveščeni o naravi. Ali vi kot kajakaš na divjih vodah v zadnjih letih opažate, da se stanje rek in bregov ob rekah spreminja na bolje?

Sploh v mojih koncih, kjer je bila pred leti zelo težka industrija, se je stanje izboljšalo. Predvsem ko so začeli vgrajevati čistilne naprave, sta se narava in reka Sava zelo očistili. Voda je zdaj že veliko bolj čista kot tista leta, ko so bili ob nedeljah vsi obrati zaprti. In tako je tudi prav. Danes se vidi, da je razlika velika. Tudi sama narava ob reki Savi se zelo popravlja. Voda je vir življenja in menim, da je naravo treba čuvati.

Verjetno tudi sami zelo uživate v naravi. Že večkrat ste omenili, da najraje veslate na reki Soči, kjer je narava še bolj neokrnjena.

Ne predstavljam si, da bi moral biti zaprt med štirimi stenami in delati poln delovnik. S tem ne želim nikogar užaliti, ampak meni res veliko pomeni, da sem v stiku z naravo. Takrat se odklopim, dam se v svoj svet in uživam. Takrat res lahko umirim svoje misli ter na ta način pozabim, kaj se dogaja okoli mene in kaj se dogaja po svetu.

Peter Kauzer še vedno trdo gara za svoje uspehe.

Ko ste prišli s priprav na otoku Reunion, ste doživeli temperaturni šok. Zdaj so se tudi pri nas temperature že nekoliko umirile. Kako zdaj potekajo vaši treningi?

Zmeraj, ko se vrnem s priprav, doživim temperaturni šok. Drugače se počutim zelo dobro. To, kar sem želel, sem na teh pripravah tudi dobil. Vmes sem sicer prebolel virozo, ki ni bila povezana s covid-19. Doma nas je vse tri položilo, tako da sem se kar nekaj časa sestavljal. To je zdaj mimo, treniram lahko običajno in se pripravljam na novo sezono.

Kljub tej bolezni, ki ste jo omenili, se zdi, da vaše tekmovalne vožnje kažejo drugače.

Jah (smeh, op. p.). Mogoče je rezultatsko tako videti, ampak sam pri sebi vem, da imam še zelo veliko manevrskega prostora za napredovanje. Vsekakor to še ni to, kar si sam želim. Že na začetku sezone kažem dobre vožnje. Ob tem se zavedam, da imam še kar nekaj rezerve, kar je še toliko bolje. Sploh z vidika samozavesti, suverenosti in umirjenosti pred tekmami, ki prihajajo.

Peter Kauzer Foto: Anže Malovrh/STA

Če ob močni konkurenci zmagate in vaša vožnja ni prava, torej niste zadovoljni?

Ne, seveda ne. Velikokrat se mi je zgodilo, da sem prišel v cilj in v znak razočaranja zamahnil z roko, a bil kljub temu najhitrejši. Sam pri sebi dobro vem, kaj lahko naredim. In če tega ne pokažem 100-odstotno, sem razočaran ne glede na rezultat. Če je rezultat vrhunski, sem malo manj razočaran. Še zmeraj pa nisem tako zadovoljen, kot če opravim pravo vožnjo, kakor jo znam. Lep primer je bil na svetovnem prvenstvu v Pauu v Franciji. Čeprav sem pozneje padel na tretje mesto, sem bil na splošno s polfinalno in finalno vožnjo zadovoljen. Del našega športa so tudi dotiki. Takrat sem naredil en dotik, ki me je s prvega pahnil na tretje mesto. Ne glede na to sem bil s tem, kar sem prikazal, zelo zadovoljen.

V kajakaški srenji veljate za starejšega in izkušenejšega tekmovalca. V svetovnem merilu se enakovredno borite z veliko mlajšimi tekmovalci. Vidite za njimi že kakšne tekmovalce, ki bi vas lahko dodatno ogrožali?

Vse večje ekipe imajo v zaledju zelo veliko dobrih kajakašev. Vsak, ki je sposoben priti v ekipo, je sposoben doseči vrhunski rezultat. Pri nekaterih mladih je seveda mogoče videti hitrost in zaganjanje, ampak vseeno so sposobni priti na vrh.

Andraž Vehovar, Peter Kauzer in Benjamin Savšek. Vsi trije so dobitniki olimpijske medalje v kajaku in kanuju na divjih vodah. Foto: Nina Jelenc

V Tacnu ste se na enem izmed dogodkov srečali z Andražem Vehovarjem in Benjaminom Savškom, prav tako dobitnikoma olimpijske medalje. Kaj vam danes pomeni vaša olimpijska medalja?

Lahko rečem, da sem si zelo oddahnil, ko sem jo končno dobil. V nasprotnem primeru bi imel ob vseh uspehih črn madež na svoji karieri. To so sanje vsakega športnika in že uvrstitev na olimpijske igre je zelo velik uspeh. Če se boriš za medaljo in jo na koncu še osvojiš, pa je še toliko bolje.