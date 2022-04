Kaj takšnega se zgodi zelo redko #video

Kajak in kanu na divjih vodah v Sloveniji imata bogato zgodovino. Med drugim so za njo poskrbeli Andraž Vehovar, Peter Kauzer in Benjamin Savšek. Zadnja sta še vedno aktivna tekmovalca in sodita v sam vrh tega športa, medtem ko je Vehovar veslo postavil v kot že več kot 20 let nazaj.

Zelo redko se zgodi, da se ob tacenski progi zberejo vsi trije dobitniki olimpijskih medalj v slalomu na divji vodi. Še bolj redko se zgodi, da imajo vsi trije pri sebi svojo olimpijsko medaljo. Fantje so se zbrali na posebnem srečanju v Tacnu, ko je vsak posadil svoje drevo. Ob tej priložnosti smo jih vprašali, kako danes gledajo na svoj olimpijski uspeh. Eni z malo daljše, drugi z malo krajše časovne distance.

Andraž Vehovar je (pre)kmalu končal svojo športno pot. Foto: Nina Jelenc

Že več kot dvajset let je minilo, ko je Andraž Vehovar na olimpijskih igrah v Atlanti (1996) osvojil srebrno medaljo. Že štiri leta za tistim je na presenečenje marsikoga veslo postavil v kot in šel novim življenjskim izzivom naproti. Danes je uspešen podjetnik in se še vedno rad spominja tistih časov, ko je ure in ure preživljal na divjih brzicah. V njegovi karieri ga je najbolj zaznamovala srebrna olimpijska medalja, ki jo še danes skrbno hrani. In kakšni so danes spomini na tiste čase?

"Zaključek enega zelo velika projekta in enega zelo lepega obdobja. Skratka, spomin na neke zelo lepe čase," je bil kratek in jedrnat danes 50-letni Vehovar, ki je še vedno zelo predan športu. Pred leti je bil zagrizen triatlonec, danes pa veliko časa preživi na kolesu. S tem pa je povezano tudi njegovo današnje delo.

Peter Kauzer (levo) želi tekmovati tudi na OI v Parizu. Foto: Nina Jelenc

Dolgo časa se je trudil in uspelo mu je

Petra Kauzerja ne gre posebej predstavljati. Hrastničan že dolga leta sodi med najboljše kajakaše sveta in pri njegovih 38 letih nič ne kaže, da bi se to v bližnji prihodnosti spremenilo. Za Kauzerja lahko rečemo, da je športni fenomen. Pri nas še vedno nima prave konkurence, v svetovnem merilu pa še vedno sodi v sam vrh. V svoji karieri je dosegel praktično vse, a za olimpijsko medaljo je potreboval tri olimpijske igre. Olimpijske sanje so se mu uresničile leta 2016 v Rio de Janeiru, ko je bil srebrn.

"Pravzaprav je to čast oziroma ponos, da nam je uspelo osvojiti medaljo. Dolgo časa sem se trudil, da bi mi uspelo. Zelo ponosen in vesel sem, da sem lahko v družbi Andraža in Benija (Benjamina Savška op. p.)," je povedal Kauzer, ki ima cilj tekmovati tudi na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu. Te bi bile zanj že pete.

Benjamin Savšek je bil na OI v Tokiu zlat. Foto: Nina Jelenc

Andraž in Peter sta mu pokazala pot

Še najbolj sveže spomine na olimpijski uspeh ima Benjamin Savšek. Ta je lani na olimpijskih igrah v Tokiu postal olimpijski prvak. Tudi njemu je uspelo v tretje in prav tako že dolga leta sodi v sam vrh najboljših kanuistov na svetu.

"Vesel sem, da sta mi Andraž in Peter pokazala, da se da doseči takšne uspehe. Vesel sem, da je nazadnje tudi meni na olimpijskih igrah uspelo doseči zlato medaljo, ki mi v karieri ogromno pomeni," pa je povedal 35-letni Savšek.

Tri olimpijske medalje na enem mestu. Od leve proti desni: Andraž Vehovar (Atlanta 1996), Benjamin Savšek (Tokio 2021), Peter Kauzer (Rio de Janeiro 2016) Foto: Boštjan Boh