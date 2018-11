Olimpijske sanje se ji niso izpolnile, ji je pa uspela neverjetna podjetniška zgodba

Nina Slapšak je nekdanja kajakašica na divjih vodah, ki ima v svoji vitrini tudi naslov svetovne prvakinje. Pri 19 letih se je znašla na razpotju. Nadaljevati športno pot ali se posvetiti študiju in posledično podjetništvu. Nina, magistra kemije, nikoli ne bo vedela, kaj bi bilo, če pred sedmimi leti vesla ne bi postavila v kot, in kaj bi ji lahko uspelo v športu. Zato pa ji je uspelo na "drugi" poti, v podjetništvu. Na tej poti se je Nini poklopilo veliko stvari. "Vse skupaj se je izšlo, neverjetna zgodba," nam je v intervjuju razkrila naša sogovornica, ki ima danes podjetje Odori, podjetje z naravno kozmetiko.

Nina veliko ur preživi tudi na stojnici, kjer predstavlja svoje izdelke. Foto: Ana Kovač Nina, koliko časa je minilo, odkar ste končali svojo športno pot?

Svojo kariero sem končal pred sedmimi leti, stara sem bila 19 let.

Koliko časa ste se pravzaprav ukvarjali s kajakom na divjih vodah?

Veslala sem od šestega leta, to pomeni skoraj 14 let. Zelo hitro sem začela.

Ste v športu izpolnili svoje sanje oziroma bi se še usedli v čoln in odpeljali kakšno tekmo?

Vseh svojih sanj nisem uresničila. Sanje vsakega športnika so olimpijske igre. Ravno pri tistih letih je bila prelomnica. Morala sem se odločiti, ali se bom posvetila študiju ali športu. Da bi poleg študija kemijskega inženirstva opravljala vse treninge, sem vedela, da ni mogoče. Zavedala sem se, da je izobrazba pomembna in če želim enkrat imeti službo … Vedela sem, da se s kajakom ne bom mogla preživljati in da je v Sloveniji to zares težka pot.

Vam je danes žal, da ste se tako odločili? Dejali ste, da svojega cilja - olimpijskih iger - niste dosegli. "Življenje se povsem spremeni. Ne greš vsak dan na trening in nimaš več istega okolja." Foto: Sportida

Če gledam kakšno tekmo ali olimpijske igre, pomislim, kako bi bilo, če se ne bi tako odločila. Moram povedati, da mi ni žal. Mislim, da sem se pravilno odločila in zato nimam nobenega grenkega priokusa. Seveda se pa sprašujem, kaj bi bilo, če bi bilo. To mislim, da se sprašuje vsak.

Je bila to takrat za vas, ko ste končali kariero, težka odločitev?

Mislim, da ni bila samo zame, ampak tudi za mojega trenerja. Konec vsakega leta smo delali analizo sezone in cilje za naprej. Jaz sem se v tistem trenutku odločila, da končam športno kariero. To sem povedala z danes na jutri, tako da so bili vsi kar malo šokirani. Na začetku mi je bilo težko. Življenje se povsem spremeni. Ne greš vsak dan na trening in nimaš več istega okolja. Moram pa priznati, da se premalokrat usedem v kajak in to kar malo pogrešam.

Kdaj ste nazadnje sedeli v kajaku?

Nazadnje lani. Mislim, da sem se po petih letih spustila po tacenskih brzicah. Bila sem kar presenečena nad sabo. Občutki so ostali, ampak v primerjavi s tem, ko sem trenirala, nisem imela tako rekoč nobene moči. Šele takrat, ko se usedeš v čoln in se spustiš po progi, vidiš, da je to povsem druga zgodba. Mislim pa, da občutkov nikoli ne izgubiš.

Nina Slapšak se zaveda, da bo potrebovala še kar nekaj časa, da bo lahko rekla, da ima stabilno podjetje. Foto: Ana Kovač

Danes ste mlada in uspešna podjetnica. Bi lahko vlekli vzporednice med športnico in podjetnico?

Lahko bi rekla, da sem se pri športu naučila, da takrat, ko je težko, ne smeš odnehati. Ko si na začetku svoje podjetniške poti in sploh, če si ženska, se je kar težko nekam prebiti in vztrajati. Vložiti moraš ves svoj čas in prihranke v neko idejo, ki ni nujno, da se ti izide. Zagotovo sem zaradi športa veliko bolj vztrajna in stisnem zobe, ko je najtežje. Tudi delavnost, velikokrat sem lahko več kot osem ur v službi.

Od kod je prišla ideja, da ste se odločili za takšno podjetniško pot? Torej da greste v naravno kozmetiko? Foto: Ana Kovač

Ideja je prišla povsem naključno. S prijateljico, s katero sva skupaj študirali, sva začeli delati novoletna darilca. V tej ideji sem videla priložnost … Odpirali so nov slovenski hotel in na misel mi je prišlo, da bi naredili naravna slovenska mila za hotel. To je bil tudi moj prvi posel in potem sem dodajala vedno več izdelkov … Vsrkalo me je v vse skupaj, tudi moja babica mi je pomagala z zelišči, da sem imela nove ideje. Videla sem, da v segmentu čistil ni nobene ponudbe, sploh ne slovenske. Iz tega naslova sem začela s pralnim praškom, do danes pa smo dodali še šest novih čistil. Naš cilj je, da bi izdelovali čistila za celoten dom, ki bi bila naravna.

Danes imate podjetje Odori z naravno kozmetiko, ki jo sami izdelujete. Koliko je prostora za razvoj izdelkov?

Vedno več je tega in tisti, ki ima znanje, ima neomejeno možnosti za nove produkte. Ne glede na to, koliko je ponudbe na tržišču, jih bo tudi v prihodnje veliko.

"Po navadi moški izbirate rože bolj po barvah, kot pa po imenu." Foto: Ana Kovač

Glede na to, da se ukvarjate z naravno kozmetiko in da poznate veliko vrst rastlin, cvetlic ... Vas moški sploh lahko preseneti s kakšnim posebnim šopkom rož, ki jih ne poznate?

Zagotovo je toliko tega, da bi se me dalo presenetiti, ampak v naših cvetličarnah, kjer imajo klasično ponudbo … Po navadi moški izbirate rože bolj po barvah, kot pa po imenu (smeh, op. p.).

Se spomnite svojega prvega naravnega izdelka?

Da, to je bilo milo. In to je bil tudi prvi izdelek, kjer sem videla zgodbo, da bi lahko imela podjetje oziroma produkt za prodajo.

"Predvsem se mi zdi, da so mladi premalo vztrajni." Foto: Ana Kovač

Je bil tudi kakšen ponesrečen izdelek?

Pri razvoju vsakega izdelka so neumnosti. Nazadnje, ko smo razvijali gel za posodo, se nam je zgodilo, da posoda ni bila oprana, pomivalni stroj pa je bil samo poln pene. Mislim, da ni izdelka, ki bi ga lahko naredili v prvem poskusu in da so vedno prisotna kakšna presenečenja. Tudi takrat, ko mislimo, da smo razvili izdelek, so presenečenja. Ko delamo večje količine, ugotovimo, da je nastala nova težava. Proizvajati en liter ali 500 litrov je povsem nekaj drugega.

Vam je v tem poslu uspelo. Kaj mislite, da je bila glavni razlog za vaš uspeh?

Predvsem se mi zdi, da so mladi premalo vztrajni. To ni tek na kratke na proge. Zase vem, da bom potrebovala vsaj še pet let, da bom lahko rekla, da je to stabilno podjetje in da se bodo potem morda stvari nekoliko umirile. Torej da ne bomo cele dneve skakali okrog in kombinirali naše delovnike. Uspeti čez noč enostavno ne gre. Morda je to mogoče v tujini, pri nas zagotovo ne. Potrebno je veliko odrekanja, truda, zagnanost in želje, da ti uspe.

Če se nekoliko vrneva k športu. Koliko vam uspe spremljati kajak in kanu na divjih vodah?

Letos sem si dejansko želela gledati tekmo v Tacnu, a je bila odpovedana. Zdi se mi, da imam znova željo, da bi se malo usedla v čoln. Sploh lani, ko sem veslala v Tacnu. Počasi sem začela pogrešati kajak. Športa, s katerim si se ukvarjal 14 let, se malo naveličaš. Mislim, da ga prvih nekaj let ne pogrešaš. Zdaj pa sem že v obdobju, ko bi se spet rada usedla v čoln.

Tudi letos se je z očetom z mopedom odpravila na morje. Foto: osebni arhiv Ste avanturistka po duši?

Mislim, da me ni težko o nečem prepričati. Ne potrebujem prav veliko časa, da se za nekaj odločim.

Veste, zakaj vas to sprašujem?

Ne.

Letos ste šli z mopedom na morje ...

(Smeh, op. p.) Da, res je. To delava z očetom že kar tradicionalno. Startava v Ljubljani in se nato odpraviva proti morju. Nato gre za "preživetje" na teh majhnih mopedih. Včasih sem imela svoj moped, to je zdaj bolj za šalo in spomine za nazaj. Oče je bolj mehanik, jaz pa poskrbim za videz mopedov (smeh, op. p.).

Uživate v takšnih stvareh?

Da. Se mi zdi, da prav zaradi kajaka nisem obsedena samo z enim športom, ampak rada poskusim tudi kakšne nove stvari. V zadnjem obdobju kajtam in plezam. Všeč mi je, da se dogaja, da je vseskozi nekaj novega. Spoznavaš nove ljudi in konec koncev sem na ta način sklenila kakšen posel. Zdi se mi, da se uspešni podjetniki veliko ukvarjajo s športom.

Preberite še: