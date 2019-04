Odličen start Janje Garnbret, sezono odprla s finalom

Dvajsetletna slovenska tekmovalka, ki je septembra v Innsbrucku osvojila naslov svetovne prvakinje na balvanih, je pred enim letom v Meiringenu stopila na stopničke z drugim mestom. Nato je zmagala v Moskvi ter zaradi mature odpovedala večji del lanske balvanske sezone.

Letos šolskih obveznosti nima in namerava tekmovati na vseh tekmah svetovnega pokala tako na balvanih kot v težavnosti. Naslovu skupne zmagovalke svetovnega pokala v težavnosti si želi dodati še naslov skupne zmagovalke na balvanih, ki ga še nima.

Tekmovalno sezono je začela s prepričljivo predstavo v kvalifikacijah, v katerih je kot edina preplezala vseh pet balvanskih smeri do vrha.

Enako prepričljiva je bila tudi v današnjem polfinalu, v katerem je na mah, v prvo, osvojila tri vrhove od štirih, le na tretjem balvanu je za vrh potrebovala dva poskusa. Po ženskem polfinalu si Garnbretova prvo mesto deli z devet let starejšo japonsko veteranko Akiyo Noguchi, ki je na SP v Innsbrucku osvojila srebro in zaostala le za zlato Garnbretovo.

Ob 19. uri finale

Katja Kadić (levo) je bila v polfinalu 12., Lučka Rakovec (na sredini) pa 16. Foto: Peter Podobnik/Sportida Polfinalne smeri so bile zelo selektivne za slovenske plezalce in plezalke. Norma za finale pri ženskah so bili vsaj trije preplezani vrhovi od štirih. Od Slovenk je normo zmogla le Garnbretova, ki ni imela težav s prebojem med šesterico najboljših. Katja Kadić je z dvema vrhovoma in cono pristala na 12. mestu, Lučka Rakovec pa je bila z enim vrhom in dvema conama 16.

Pri moških je le vsestranski češki plezalec Adam Ondra, ki je zelo resno napovedal kandidaturo za olimpijsko vozovnico za Tokio, rešil vse štiri polfinalne balvanske probleme. Ostali so imeli manjše oziroma velike težave, med njimi tudi prvi slovenski favorit, branilec skupne zmage Jernej Kruder, ki je ostal pri dveh vrhovih in eni coni na 11. mestu. Celjan je lansko sezono, ki jo je kot prvi Slovenec v zgodovini kronal z dobljenim balvanskim seštevkom sezone odprl veliko bolje, z zmago na uvodni tekmi v Meiringenu.

Anže Peharc je z enim vrhom osvojil 15. mesto, Gregor Vezonik, ki je lani na SP v Innsbrucku osvojil bron, pa je brez preplezanega vrha osvojil 20. mesto od dvajsetih nastopajočih v polfinalu.

Polfinalne smeri so bile pisane na kožo azijskim plezalcem. V finalu bodo ob enem nadstandardno dobrem Evropejcu nastopili štirje Japonci in Južni Korejec.

Finale z eno Slovenko na startu bo ob 19. uri.