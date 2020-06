Ob igranju državne himne bodo lahko pokleknili

Člani ameriških reprezentanc v nogometu vnovič lahko mirno protestirajo tudi ob igranju državne himne in denimo tudi pokleknejo. Tamkajšnja nogometna zveza je namreč umaknila prepoved protesta in se posebej opravičila vsem temnopoltim nogometašem, poročajo agencije.

"Pokazalo se je, da je bila prepoved napačna in preprečila pomembno sporočilo, da so življenja temnopoltih pomembna," so zapisali na zvezi ter dodali, da je šport odlična platforma za dobre stvari, "ki jih doslej nismo uporabljali tako učinkovito, kot bi morali. Pri teh posebnih tematikah lahko naredimo več in to bomo storili".

Po novem lahko o protestu odločajo športniki in športnice sami

Pravilo o prepovedi protesta ob igranju himne je bilo uvedeno februarja 2017. Nogometašica Megan Rapinoe je takrat iz solidarnosti z igralcem ameriškega nogometa Colinom Kaepernickom prav tako pokleknila ob igranju himne. Oba sta s tem želela opozoriti na policijsko nasilje nad temnopoltimi sodržavljani. Po novem lahko o protestu odločajo športniki in športnice sami.

Zadeva je postala aktualna vnovič po 25. maju letos, ko je v Minneapolisu kot žrtev policijskega nasilja umrl George Floyd. Posledica umora Floyda so bile demonstracije, tudi nasilne, po celi državi, presegle pa so tudi državne meje.

Foto: Gulliver/Getty Images

Tudi v Nascarju proti rasizmu

Boju proti rasizmu so se pridružili tudi v seriji Nascar, najbolj priljubljenem avtomobilističnem tekmovanju v ZDA. Na svojih dirkah so prepovedali zastavo vojaških enot južnih sil iz državljanske vojne (1861-1865). "Ta zastava na naših prireditvah je v nasprotju z našo zavezo po vključujočem okolju za vse naše navijače, udeležence in našo industrijo," so zapisali pri Nascarju.

Pred dnevi je proti omenjeni zastavi protestiral edini temnopolti dirkač v seriji Bubba Wallace. Gre za znan zgodovinski spopad med ameriškim severom in jugom pred dobrim stoletjem in pol, ki je temeljil tudi na nasprotovanju juga po odpravi suženjstva. V očeh številnih Američanov je ta zastava zato tudi simbol rasizma.