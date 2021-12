Magnus Carlsen ubranil naslov svetovnega prvaka

Carlsen je zmago zapečatil v 11. partiji dvoboja za naslov v Dubaju z nagradnim skladom dva milijona ameriških dolarjev (1,76 milijona evrov).

Ruski izzivalec je s kratkim stiskom roke odstopil in igralca sta si izmenjala nekaj besed. Enaintridesetletni Carlsen je osvojil svoj peti naslov svetovnega prvaka po vrsti, prvega pa leta 2013, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

The final moment of game 11 as @MagnusCarlsen secured the 2021 world championship with a score of 7.5-3.5 against Ian Nepomniachtchi. #CarlsenNepo pic.twitter.com/FjHR1QGsNz