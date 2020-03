Nič ne bo s prestižno veslaško tekmo Cambridge-Oxford

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsakoletna veslaška tekma med največjima britanskima univerzama iz Cambridgea in Oxforda je zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa odpovedana.

Vsakoletna veslaška tekma med največjima britanskima univerzama iz Cambridgea in Oxforda je zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa odpovedana. Foto: Reuters

Vsakoletna veslaška tekma med največjima britanskima univerzama iz Cambridgea in Oxforda je zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa odpovedana, so sporočili organizatorji preizkušnje na reki Temzi v Londonu.

Letošnja izvedba prestižne veslaške dirke bi morala biti že 166. v zgodovini. Odpovedali pa so tudi 75. žensko preizkušnjo. "Zaradi trenutnega položaja v kraljestvu ter svetu smo bili primorani odpovedati veslaško tekmo. Razlog za odpoved je naša skrb za zdravje tako veslačev kot navijačev ter ostalih vpletenih v izvedbo dogodka," so sporočili iz vodstva tekmovanja The Boat Race.

Odpoved bo najhuje udarila turiste in lokalno poslovanje, ki si od dogodka sicer obetajo velik zaslužek.

Doslej je univerza Cambridge slavila 84-krat, Oxford pa 80-krat. Leta 1877 je bil razplet dirke tako tesen, da zmagovalca niso določili.

Preberite še: