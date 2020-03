Boksarji v kvalifikacijah za OI brez gledalcev, Slovenca izgubila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Evropske olimpijske kvalifikacije boksarjev v Londonu se bodo nadaljevale brez gledalcev, so sporočili organizatorji. Prva dva dni so potekale kot običajno, Slovenec Nik Nikolov Veber je v soboto po tesni odločitvi z 2:3 izgubil dvoboj prvega kroga, po isti poti pa je v nedeljo šla tudi Vida Veber, ki je izgubila proti Ukrajinki Juliji Ciplakovi.

Kot glavni razlog za zaprta vrata so organizatorji navedli "spremenjene razmere glede stanja z novim koronavirusom in skrb za zdravje vseh udeležencev". Prva dva dneva turnirja so bili gledalci v olimpijski hali iz leta 2012 še dovoljeni.

V Londonu se od 14. marca 342 boksarjev bori za 77 vozovnic za poletne olimpijske igre v Tokiu od 24. julija do 9. avgusta.

Za neposreden nastop na OI se je treba uvrstit v polfinale. Boksarji, ki jim bo spodletelo v Londonu, bodo imeli maja še ena priložnost za olimpijske kvalifikacije v Parizu, piše STA.