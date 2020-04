Nesrečni slovenski plavalci po zapletu ostali na suhem

"V vsakem učbeniku o plavanju piše, da plavalec, ki je teden dni brez bazena, na prejšnjo raven pride po treh tednih treninga in to brez bolezni. En mesec pa za najboljše pri lovljenju forme pomeni tri mesece," je idejo o kampu v pogovoru za STA razložil slovenski selektor Gorazd Podržavnik.

Zamisel slednjega je bila povsem enostavna. Reprezentanca, tisti del, ki ima v koledarju cilje, bi bivala v karanteni v hotelu na Ravnah in praktični edini izhod bi bil trening na bazenu, ki bi potekal dvakrat na dan. "S tem, da bi bil bazen in hotel rezerviran le za plavalce, tveganje za okužbo s tem ne bi bilo prav nič večje, kot je zdaj ob odhodu v trgovino ali pa na kakšen drug nujen opravek."

Plavalci delajo suho vadbo

Nenazadnje so ta teden novice o okužbi s koronavirusom v madžarski reprezentanci pokazale, da so se tam odločili za enak korak in tudi drugje. "Poslali smo prošnjo na ministrstvo in na Olimpijski komite Slovenije. Z OKS so nam nato odvrnili, da bodo morali enake pogoje zagotoviti tudi drugim športom, če bodo ustregli enim. Nato smo dobili še plombo na bazen, saj smo z ravenskimi reprezentanti res trenirali do zadnjega trenutka. Zdaj plavalci sicer delajo suho vadbo, a to ni to. Postavlja pa se tudi vprašanje smisla, če olimpijskih iger ni, prav tako pa ne vemo, kaj bo z drugimi tekmami."

Podržavnik ni skrival tudi razočaranja, ker na PZS niso mogli izvesti priprav v karanteni, saj konkurenca ne počiva. "Edino vprašanje bi bila lahko smotrnost ogrevanja bazena, pa tudi to je opravičljivo, če ima tam pogoje vsa reprezentanca. Ta bi res morala plačati hotel in proge v bazenu, a to niti ni predstavljalo pravega dodatnega stroška, saj bi denar za priprave tako ali tako porabili, oziroma bi ostal od zdaj odpovedanih priprav." Tovrstne priprave pa bi po drugi strani, če bi bile v Sloveniji bolj množične, lahko prinesle lažji položaj v boju za preživetje tudi nekaterim slovenskim hotelom.

V času ukrepov za zajezitev pandemije je v plavanju več vprašanj kot odgovorov. "Imamo še dobrih 14 dni, ko mora biti jasno, kako naprej, sicer bo za pravo pripravo prepozno. Prav zato se je treba čim prej odločiti, ali mladinsko evropsko prvenstvo in evropsko prvenstvo sploh bosta na sporedu. V nasprotnem primeru je vsa debata tako ali tako nepotrebna, če pa EP, zdaj je predvideno konec avgusta, res bo, moramo čez 14 dni začeti trenirati v vodi."

Od EP pričakovali veliko

Prav načrtovano evropsko prvenstvo maja v Budimpešti je bila tekma, od katere so v slovenski vrsti veliko pričakovali. Peter John Stevens in Martin Bau bi se ob optimalnem nastopu spogledovala s finalom in olimpijsko normo, pri dekletih pa so se vsaj za finale sposobne boriti Katja Fain, Tjaša Vozel in Tjaša Oder, ki s tovrstnega tekmovanja že ima tudi kolajno, a za popoldanski nastop so konkurirale tudi Tjaša Pintar, Neža Klančar, Nastja Govejšek in še katera. Napad na olimpijsko normo je bil načrtovan tudi z žensko sprintersko štafeto.

Zdaj se zadeve dodatno zapletajo. Ni skrivnost, da sta se Vozlova in Odrova v zadnjem letu, dveh pripravljali izključno na olimpijske igre in konec kariere, Govejškova na nadaljevanje študija v Sloveniji, ki je s plavanjem težko združljiv, Klančarjeva je študij zaradi olimpijskih iger prestavila za eno leto.

"Trenutno je več odprtih vprašanj kot odgovorov in položaj zelo nejasen. Upam, da se bo sezona čim prej nadaljevala, potem pa bomo videli tudi, kako so se za leto 2021 in olimpijske igre odločili plavalci," še pravi Podržavnik.

